Объявлены европейские цены на новые смартфоны Sony Xperia L4, Xperia 10 II и Xperia 1 II

Компания Sony вчера представила смартфоны Sony Xperia 1 II и Xperia 10 II, а на прошлой неделе был анонсирован Sony Xperia L4.

Появились подробности о рекомендованных ценах для Европы, которые охватывают премиальный, средний и бюджетный сегменты.

Флагман Sony Xperia 1 II будет доступен только в версии с поддержкой 5G (версии с 4G не предусмотрено) в черном и лиловом вариантах с 8/256 Gb памяти. Смартфон будет предлагаться по цене 1200 евро.

Sony Xperia 10 II с поддержкой 4G с 4/128 ГБ Gb памяти в белом или черном цветах корпуса будет стоить 370 евро.

Sony Xperia L4 с 3/64 Gb памяти с поддержкой 4G в черном или синем цветах будет предлагаться за 200 евро.

Все три смартфона должны поступить в продажу до конца второго квартала 2020.