NVIDIA также не едет на Mobile World Congress 2020

Компания NVIDIA в своем блоге объявила, что ее сотрудники не будут присутствовать на MWC 2020. Отметим, что NVIDIA была одним из ее ведущих спонсоров и планировала организовать несколько «круглых столов», а также пространство AI Edge Innovation Center. Ранее от приезда в Барселону, где с 24 по 26 февраля пройдет выставка, отказались шведская компания Ericsson, а также мобильное подразделение LG и компания ZTE.

«Учитывая угрозу здоровью людей, которую представляет коронавирус, мы посчитали, что обеспечить безопасность наших коллег, партнеров и покупателей — наша первоочередная задача, — отмечено в блоге компании. — MWC в Барселоне — одна из важнейших технологических конференций в мире. Мы собирались поделиться своей работой в области искусственного интеллекта, 5G и vRAN. Нам жаль, что мы не будем участвовать в выставке, но считаем, что это верное решение».

Хоть организаторы выставки и пообещали, что предпримут определенные меры в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCoV, в том числе уделяя особое внимание гигиене, MWC 2020 явно пройдет не в том формате, которого от нее ждут многочисленные посетители.