Новый клип Lady Gaga полностью снят на iPhone 11 Pro

Популярная певица Lady Gaga выпустила клип на свой новый трек под названием Stupid Love, который, как утверждается, был полностью снят смартфон iPhone 11 Pro.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Перед выпуском клипа Lady Gaga выложила серию рекламных роликов, а компания Apple также опубликовала на своем канале в YouTube укороченную версию клипа.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Новый сингл Lady Gaga, который доступен в сервисе Apple Music, является первой новой песней, которую она выпустила после создания песен для фильма A Star is Born.