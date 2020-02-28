Новый клип Lady Gaga полностью снят на iPhone 11 Pro
Популярная певица Lady Gaga выпустила клип на свой новый трек под названием Stupid Love, который, как утверждается, был полностью снят смартфон iPhone 11 Pro.
Перед выпуском клипа Lady Gaga выложила серию рекламных роликов, а компания Apple также опубликовала на своем канале в YouTube укороченную версию клипа.
Новый сингл Lady Gaga, который доступен в сервисе Apple Music, является первой новой песней, которую она выпустила после создания песен для фильма A Star is Born.