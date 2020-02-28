28.02.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииСмартфоныНовый клип Lady Gaga полностью снят на iPhone 11 Pro

Новый клип Lady Gaga полностью снят на iPhone 11 Pro

Lady Gaga

Популярная певица Lady Gaga выпустила клип на свой новый трек под названием Stupid Love, который, как утверждается, был полностью снят смартфон iPhone 11 Pro.

Перед выпуском клипа Lady Gaga выложила серию рекламных роликов, а компания Apple также опубликовала на своем канале в YouTube укороченную версию клипа.

Новый сингл Lady Gaga, который доступен в сервисе Apple Music, является первой новой песней, которую она выпустила после создания песен для фильма A Star is Born.

ТЕГИ:
Vivo представила концепт смартфона Apex 2020
Facebook отменила из-за коронавируса конференцию для разработчиков F8
Новости по теме
Новинки
Apple üç kameralı 12 düymlük iPa
Новинки
İnsayderlər iPhone 9-un satış el
Акустические системы
Apple AirPods Pro Lite qulaqlıql
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!