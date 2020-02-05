Новая версия Google Chrome вызовет проблемы доступа к некоторым сайтам

Компания Google представила масштабное обновление для фирменного браузера Chrome. Пользователи новой версии могут столкнуться с ошибкой при открытии некоторых сайтов из-за обновленной политики поискового гиганта в отношении cookie-файлов.

Google внедрила новый стандарт SameSite Cookie, подразумевающий организацию стороннего доступа исключительно через безопасное соединение. В связи с тем, что активация исключительно через HTTPS, это может вызвать проблемы в работе сайтов, администраторы которых проигнорировали требования компании по оптимизации ресурсов в соответствии с новыми требованиями. Компания опубликовала видеоролик, поясняющий принцип работы алгоритма и отметила, что для правильной работы браузера Chrome некоторым администраторам придется реализовать специальные политики.

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Среди других важных изменений Chrome 80 разработчики отмечают переработанную систему уведомлений.

Активация стандарта SameSite Cookie будет происходить постепенно. Распространение новой политики отслеживания cookie-файлов начнется 17 февраля и будет актуальна для ограниченного числа пользователей.