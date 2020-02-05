Новая версия Google Chrome вызовет проблемы доступа к некоторым сайтам
Компания Google представила масштабное обновление для фирменного браузера Chrome. Пользователи новой версии могут столкнуться с ошибкой при открытии некоторых сайтов из-за обновленной политики поискового гиганта в отношении cookie-файлов.
Google внедрила новый стандарт SameSite Cookie, подразумевающий организацию стороннего доступа исключительно через безопасное соединение. В связи с тем, что активация исключительно через HTTPS, это может вызвать проблемы в работе сайтов, администраторы которых проигнорировали требования компании по оптимизации ресурсов в соответствии с новыми требованиями. Компания опубликовала видеоролик, поясняющий принцип работы алгоритма и отметила, что для правильной работы браузера Chrome некоторым администраторам придется реализовать специальные политики.
Среди других важных изменений Chrome 80 разработчики отмечают переработанную систему уведомлений.
Активация стандарта SameSite Cookie будет происходить постепенно. Распространение новой политики отслеживания cookie-файлов начнется 17 февраля и будет актуальна для ограниченного числа пользователей.