Nokia и HMD Global отказались от участия в MWC 2020

Финская компания Nokia и HMD Global, владеющая мобильным подразделением Nokia, отказались от участия в ежегодной выставке мобильных технологий MWC 2020. Пресс-служба компаний уже разослала официальные сообщения.

«Мы потратили достаточно времени, чтобы оценить быстро меняющуюся ситуацию, пообщаться с GSMA и другими заинтересованными сторонами, регулярно консультировались с внешними экспертами», — сообщила Nokia.

В дальнейшем компания планирует представить свои новинки в ходе серии мероприятий Nokia Live.

«Компания HMD Global внимательно следит за новостями о распространении COVID-19. Тщательно взвесив все риски, мы приняли решение отказаться от участия в MWC 2020 в Барселоне», — говорится в официальном заявлении HMD Global.

Компания отметила, что дополнительно известит СМИ, партнеров и клиентов о новой дате анонса ее продуктов.

Сегодня также стало известно об отказе от участия в MWC 2020 телекоммуникационных операторов Deutsche Telekom и Orange.

Перечень компаний, отказавшихся от участия в выставке в Барселоне, которая пройдет с 24 по 27 февраля, растет с каждым днем.