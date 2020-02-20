Nissan запускает в США сервис подписки на свои автомобили

Сервисы автомобильных подписок становятся все популярнее. Такие автопроизводители, как Mercedes-Benz, BMW, Porsche, Audi, Volvo, Cadillac и Jaguar, предлагают пользоваться их автомобилями взамен на ежемесячную плату. Теперь к ним присоединяется компания Nissan, который запускает сервис Nissan Switch в Хьюстоне, штат Техас.

Сервис Nissan Switch предлагает два уровня подписки: Select за 699 долларов и Premium за 899 долларов. В первом доступны модели Altima, Rogue, Pathfinder и Frontier, во втором — Leaf Plus, Maxima, Murano, Armada, Titan и купе 370Z. Кроме того, пользователи любой из подписок могут взять в аренду спорткар GT-R, но придется дополнительно платить 100 долларов за один день использования (максимум можно брать машину на 7 дней).

Клиенту, при оформлении подписки, также необходимо совершить «плату за активацию членства» в размере 495 долларов, в дополнение к стоимости за первый месяц подписки. После чего пользователь может менять автомобили неограниченное количество раз в месяц (хоть каждый день), а также получит услуги по доставке, мойке, страховке, помощи на дороге и регулярное техническое обслуживание.