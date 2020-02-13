Компания Nikon анонсировала полнокадровую зеркальную камеру D6 для профессионалов, которым необходима высокая надежность и производительность. Сообщается, что в этой камере используется «самая мощная система автофокусировки в истории Nikon». Производитель также отмечает «беспрецедентную производительность при слабом освещении», «расширенные мультимедийные возможности 4K UHD» и «ошеломительную скорость серийной съемки».

Система автофокусировки насчитывает 105 точек, любую из которых можно выбрать индивидуально. Все они имеют крестообразную форму, а по плотности размещения точек Nikon D6 примерно в 1,6 раза превосходит предыдущую модель D5. Еще одной особенностью являются расширенные зоны обнаружения фокусировки, которые в режиме фокусировки по одной точке или с динамической зоной автофокусировки облегчают фокусировку на объекте, даже если он находится немного вне ее точки. Центральная точка работает при -4,5 EV, остальные — при -4 EV, что делает возможной автофокусировку даже в темноте или на малоконтрастных объектах.

В камере Nikon D6 используется процессор Expeed 6 и датчик изображения типа CMOS разрешением 20,8 Мп. Диапазон светочувствительности равен ISO 100-102400, расширяется до ISO 50-2 380000. Доступны выдержки до 1/8000 с. Выдержка синхронизации равна 1/250 с. Скорость серийной съемки с использованием механического затвора достигает 14 к/с. Возможна абсолютно бесшумная серийная съемка со скоростью 10,5 к/с. Если снимать в режиме Live View и ограничиться разрешением 8 Мп, то скорость поднимается до 30 к/с, а при разрешении 2 Мп скорость серийной съемки примерно равна 60 к/с. Также предусмотрена съемка видео 4К с кадровой частотой 30 к/с.

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Оснащение Nikon D6 включает сенсорный дисплей размером 3,2 дюйма и разрешением 2,36 млн. точек, приемник GPS, два слота для карт XQD или CFexpress, интерфейсы Gigabit Ethernet, HDMI, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth и USB 3.1 Gen 1 (разъем USB-C).

Камера защищена от атмосферных воздействий. Габариты составляют 160 x 163 x 92 мм, вес — 1270 гр. Без подзарядки аккумулятора EN-EL18c возможно сделать 3580 снимков.

Продажи камеры Nikon D6 стартуют в апреле 2020 года по рекомендованной розничной цене 6497 долларов.