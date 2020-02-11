Nikola представила концепт электрического пикапа Badger с запасом хода 966 км

Американская компания Nikola Motor представила концепт пикапа Badger. Особенность пикапа – это гибридная силовая установка, состоящая из четырех независимых электромоторов, литий-ионной тяговой батареи на 160 кВт⋅ч, топливных элементов мощностью 120 кВт и баллона с 8 кг водорода. Система работает как в комбинированном, так и чисто электрическом режиме.

Пиковая мощность силовой установки составляет 919 л.с., постоянная — 461 л.с., крутящий момент — 1389 Нм. С места до 96,6 км/ч Nikola Badger разгоняется за 2,9 сек, пробег на электротяге – 483 км, а с подключением топливных элементов — 966 км.

Сообщается, что без потери эффективности его силовая установка работает при температуре до -28,89 °C. Без нагрузки Badger способен к перемещению по местности с уклоном 50%, с прицепом массой более 3600 кг — с уклоном 30%. Имеется совместимость со стандартными зарядными устройствами для электромобилей. Кроме того, внедорожник оборудован гнездом для подключения рабочих инструментов мощностью 15 кВт. В роли генератора Badger способен работать до 12 часов.

Скорее всего, основным конкурентом Nikola Badger станет Tesla Cybertruck.

Компания сообщила, что серийная версия Badger будет представлена в сентябре, на мероприятии Nikola World 2020, после которого будет открыт ограниченный прием заявок на покупку пикапа.