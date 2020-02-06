Немецкие ученые представили быстрый высокоточный 3D-принтер

Группа специалистов из Технологического института Карлсруэ (KIT) опубликовала в журнале Advanced Functional Materials статью, в которой рассказала о создании самой быстрой 3D-печатной лазерной установки для высокоточной печати объектов сантиметрового масштаба.

Ученые представили 3D-принтер, ориентированный на печать с точностью до одного микрометра. Такая точность нужна для производства метаматериалов с необычными свойствами и для промышленного производства деталей со сложной формой.

По словам ученых, новый 3D-принтер позволил установить мировой рекорд по скорости высокоточной печати. Предложенные усовершенствования позволили исследователям достичь скорости 3D-печати около 10 миллионов вокселей в секунду. Для сравнения — до сих пор максимальная скорость печати высокоточных 3D-принтеров составляла несколько сотен тысяч вокселей в секунду. Главным новшеством в 3D-принтере стала оптическая система, которая позволила разделить один лазерный луч на девять с возможностью управлять фокусом каждого из них отдельно. Создание объемной модели происходит послойно в жидком фоторезисте, который затвердевает в точках, на которых фокусируется лазерный луч.