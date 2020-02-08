MSI выпустила игровой ноутбук Prestige 14 в розовом цвете корпуса

Компания MSI выпустила еще одну версию игрового ноутбука Prestige 14, которая привлекает внимание своим цветом – устройство полностью розовое.

Ноутбук получил 14-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FullHD, процессор Intel Core i7 десятого поколения (Comet Lake), видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q. Объем оперативной памяти LPDDR3 составляет 16 Gb, NVMe SSD на 512 Gb. Разъемы: Thunderbolt 3 и картридер microSD.

В остальном ноутбук не отличается от других моделей Prestige 14, которые доступны в белом или светло-сером цветах. Стоимость составляет 1400 долларов.