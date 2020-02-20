Мировое роуд шоу Palo Alto Networks в Баку: конференция по кибербезопасности пройдет в феврале

28 февраля в Баку пройдет крупнейшая в регионе конференция по кибербезопасности в рамках международного роуд шоу американской компании Palo Alto Networks (PANW) при поддержке группы компаний БАКОТЕК — A More Secure Everywhere.

В рамках мероприятия участники узнают о последних новинках вендора, который восемь лет подряд является лидером по версии Gartner Magic Quadrant в категории Network Firewalls. Формат конференции предусматривает основную сессию с докладами, интерактивные демо-зоны от Palo Alto Networks и партнеров, которые продемонстрируют реальные кейсы внедрения у клиентов на территории Азербайджана.

На A More Secure Everywhere будут раскрыты следующие темы:

Новейших киберугроз, облачных сервисов в сфере кибербезопасности и технологических преимуществах Palo Alto Networks при построении комплексной ИБ в компании

Обеспечения безопасного перехода в облако, предоставляя организациям видимость всей облачной среды, одновременно обеспечивая постоянный контроль доступа, защиту данных и защиту приложений, независимо от их местоположения

Обнаружения и реагирования на угрозы с помощью единственной в отрасли платформы, которая работает на полностью интегрированных данных конечной точки, сети, облака

Оркестровки безопасности и ее возможностях эффективной и результативной автоматизации процесса и реагирования на инциденты кибератак

Эффективной защиты облачных сервисов, таких как Office365, приложений Google, Salesforce и др. от сложных атак и угроз нулевого дня

Кейсов и live demo технических решений Palo Alto Networks на примере реальных внедрений

Участники мероприятии в Баку получат уникальную возможность напрямую пообщаться с международной командой ведущего производителя решений по кибербезопасности, задать вопросы экспертам отрасли об эффективности и особенностях внедрений решений PANW, узнать, на какие тренды ориентироваться бизнесу в сферах безопасности и диджитализации в 2020-2021 году.

К участию в мероприятии приглашаются IТ/ИБ-директора, руководители IТ/ИБ-подразделений и другие ИБ-специалисты, перед которыми стоит задача построения эффективной системы информационной безопасности компании.

Дата: 28 февраля (пятница), 2020. Время: 9:00 — 18:00. Адрес: Holiday Inn, ул. Кейкаб Ханум Сафаралиевой, 5, Баку. Ознакомиться с программой мероприятия и спикерами, а также пройти регистрацию можно по этой ссылке: http://bit.ly/32frwzs.

Стоимость: бесплатно. Количество мест ограничено. Предварительная регистрация и подтверждение от организаторов — обязательны.

Об организаторах:

Американская компания Palo Alto Networks является пионером подхода Next Generation для сетевой безопасности. Инновационная платформа сетевой безопасности, ядром которой является Next Generation Firewall, на базе уникальной, разработанной PA Networks технологии App-ID, обеспечивает безопасность сети на уровне приложений, пользователей и контента с использованием как физической, так и виртуальной архитектуры.

Решения сетевой защиты PANW соответствуют самым высоким требованиям к сетевой безопасности, как по производительности, так и по функциональности, и являются безусловными лидерами отрасли, что подтверждено отчетами Gartner, NSS Labs, количеством пользователей и растущим объемом продаж компании.

БАКОТЕК — международная группа компаний, которая занимает лидирующие позиции в сфере фокусной Value Added IT-дистрибуции и поставляет решения ведущих мировых IT-производителей. Позиционируя себя как True Value Added IT-дистрибьютор, БАКОТЕК предоставляет профессиональную до- и пост-продажную, маркетинговую, техническую поддержку для партнеров и конечных заказчиков. Территориально группа компаний работает в 26 странах на рынках Центральной и Восточной Европы, Балкан, Балтии, Кавказа, Центральной Азии с офисами в Праге, Кракове, Риге, Минске, Киеве, Баку и Нур-Султане.

БАКОТЕК — официальный дистрибьютор Palo Alto Networks в Азербайджане и Украине. При возникновении вопросов по решениям Palo Alto Networks, пожалуйста, пишите на [email protected].