Мир потерял замечательную художницу

Художники отдают дань уважения канадской художнице китайского происхождения Qing Han, которая скончалась в возрасте 29 лет. В интернете она больше известна под ником Qinni — под ним девушка сначала стала звездой DeviantArt в конце «нулевых», а затем прославилась своими работами в Instagram и других социальных сетях.

Возможно, вы видели ее работы, даже не осознавая этого — она нарисовала картинку-мем про человечка, лежащего в луже из слез.

Интернет-художники почтили память девушки работами в ее стиле — так они показали, насколько Qinni повлияла на современное сообщество авторов. Работы публиковали под хэштегом #galaxiesforqinni.

История Qinni тесно связана с DeviantArt — известной платформой для интернет-художников, иллюстраторов и дизайнеров. Девушка узнала о сайте через друзей, которые позвали ее в сообщество. В 2006-2007 годах она стала одним из первых интернет-художников, чьи работы стали известными на DeviantArt и за его пределами. На тот момент девушка еще училась в художественной школе.

«DA был местом где я действительно получила ободрение и уверенность, чтобы попытаться убедить своих родителей, что я хочу стать профессиональным художником» — написала Qinni в 2017 году. «Я помню, что хотела быть такой же умелой и известной, как некоторые из артистов здесь, и это безумие — почти видеть себя их ровней сейчас».

За 12 лет ее иллюстрации посмотрели более трех миллионов раз. Qinni реализовала свою мечту: кроме своих собственных страниц, она работала иллюстратором в американской анимационной фирме Titmouse. В феврале 2017 года администрация DeviantArt вручила ей специальную награду за «наставничество и готовность прийти на помощь» — за это ее ценили в сообществе художников. Она также продолжала создавать свое собственное искусство, включая создание учебных пособий с советами для начинающих художников.

Работы Qinni можно было встретить и случайно — например, через мемы. Однажды девушка поставила себе цель: публиковать одну иллюстрацию в день. Но на это уходило столько времени, что художница пожаловалась об этом картинкой-шуткой с человечком, лежащим в луже из собственных слез. Эту картинку все еще можно встретить в социальных сетях.

Qinni открыто рассказывала о своих проблемах со здоровьем, что нашло отражение в ее работах. В последние дни жизни Qing Han продолжала рисовать.