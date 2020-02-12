Microsoft выпустила эмулятор Windows 10X

Компания Microsoft выпустила первый эмулятор операционной системы Windows 10X, предназначенной для ноутбуков и планшетных компьютеров с двумя дисплеями. Презентация самой ОС состоялась осенью прошлого года одновременно с планшетом Surface Neo. Эмулятор создавался для разработчиков программного обеспечения, чтобы они могли адаптировать свое ПО под устройства с двумя полноценными дисплеями. Скачать его вместе с образом бета-версии Windows 10X компания Microsoft предлагает со своего официального сайта, но сделать это смогут только участники программы Windows Insider.

В Windows 10X Microsoft постаралась решить проблему классической Windows 10, связанной с чрезмерно низкой скоростью загрузки и установки обновлений. Как заверяют разработчики, новая ОС будет тратить на это не более 90 секунд, и практически все этапы апдейта будут проходить в фоновом режиме. От пользователя потребуется только одно действие — перезагрузить устройство по завершению обновления. Пока неизвестно, можно ли будет отложить эту перезагрузку на потом. В Windows 10X будет одно важное отличие от Windows 10, напрямую связанное с безопасностью системы. Все устанавливаемые приложения лишены доступа к реестру.

Представители Microsoft отметили, что даже спустя несколько месяцев после установки система будет работать так же, как и при первом запуске. Windows 10X будет работать в первую очередь с приложениями из магазина Microsoft Store, но при этом в ней реализована совместимость с обычными Win32-программами. Это даст возможность пользователям работать с тем ПО, к которому они привыкли, даже если его по той или иной причине нет в Store, и установить его можно лишь вручную из дистрибутива. Запуск 32- и 64-битных программ будет осуществляться в отдельном контейнере, с чем могут быть связаны те или иные ограничения в их работе.

Графическая оболочка Windows 10X имеет определенные отличия от интерфейса Windows 10 – Microsoft стремилась упростить ее с сохранением основных возможностей. Окна, буфер обмена, «drag & drop» и ряд других базовых функций настольной ОС присутствуют в новой системе, и даже кнопку «Пуск» оставили, только меню, скрывающееся за нею, изменилось полностью.

В Windows 10X привычное всем стартовое меню заменено на так называемую «панель запуска». В верхней ее части расположены строка поиска, под ней – список приложений и веб-сайтов пользователя, который можно разворачивать и сворачивать по нажатию кнопки «Показать все» (Show all). Еще ниже находится список недавно открытых документов и веб-сайтов. Кроме того, поддерживается группировка приложений путем помещения их в папки, а также удаление программ с устройства прямо из панели запуска.

Интерфейс Windows 10X поддерживает управление жестами, позволяет быстро включать и выключать беспроводные модули и настраивать ориентацию экрана из меню в правом нижнем углу, а также располагает светлой и темной темами. Microsoft также обновила «Проводник», сделав его более удобным для управления при помощи касаний, а не мышки и клавиатуры.

Специалисты портала The Verge, протестировавшие эмулятор и бета-версию Windows 10X, отметили, что многие функции в ней пока недоступны. Не исключено, что к моменту выхода полноценной стабильной версии ОС в ней появятся дополнительные особенности, отсутствующие в обычной Windows 10. Сроки релиза новой ОС Microsoft пока не раскрывает.

Windows 10X не станет эксклюзивом для устройств Microsoft – в ближайшем будущем система появится в составе мобильных ПК с двумя дисплеями производства Asus, Dell и HP. К ним также может присоединиться и компания Lenovo, в январе 2020 года представившая ноутбук ThinkPad X1 Fold, лишенный клавиатуры и тачпада.