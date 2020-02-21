Microsoft планирует в этом году выпустить антивирус Defender для Android и iOS

Корпорация Microsoft собирается выпустить антивирусное приложение Defender для Android и iOS в конце этого года. Microsoft пока не раскрывает подробностей касательно антивируса, компания планирует представить его на конференции RSA на следующей неделе.

Мобильные клиенты Microsoft Defender, скорее всего, будут сильно отличаться от настольных версий. В отличие от iOS, которая не позволяет сторонним приложениям осуществлять сканирование системы на наличие вредоносных угроз, для платформы Android существует множество антивирусных решений.

Сообщается, что Defender для мобильных платформ должен будет предотвращать фишинг — уменьшить вероятность того, что злоумышленники получат доступ к конфиденциальным данным пользователей. Пока не очень понятно как Microsoft это реализует.

Defender также станет доступен и на Linux. Превью программы уже доступно для тестирования бизнес-клиентам.