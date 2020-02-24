Microsoft раскрыла некоторые особенности консоли Xbox Series X

Корпорация Microsoft сегодня опубликовала некоторую информацию о своей игровой консоли нового поколения Xbox Series X.

В основе новой консоли лежит APU AMD с процессорными ядрами Zen 2. Кроме того, консоль получит графический процессор с архитектурой RDNA 2, производительность которого равна 12 терафлопс. Это в 2 раза больше производительности графической подсистемы Xbox One X и примерно в 8 раз больше, чем у оригинальной версии Xbox One.

Приставка будет поддерживать аппаратное ускорение трассировки лучей, а также технологию Variable Rate Shading (VRS). С ее помощью можно определять приоритеты для обработки отдельных эффектов, игровых персонажей или объектов окружающего пространства. Для хранения данных используется SSD-накопитель, благодаря чему игры будут загружаться значительно быстрее.

Microsoft также упомянула о важной для многих геймеров функции Quick Resume, которая появится в новой консоли. Она позволит оперативно переключаться между установленными на паузу играми, без необходимости их полной выгрузки. Еще более комфортным игровой процесс сделает технология Dynamic Latency Input (DLI), позволяющая уменьшить задержку отклика контроллера. Из остального стоит отметить поддержку 120 к/с и поддержку HDMI 2.1.

Вопрос совместимости также очень важен. Xbox Series X будет поддерживать игры для Xbox One/One X, Xbox 360 и даже для первой модели Xbox. Пользователи, купившие игру для Xbox Series X или Xbox One, будут автоматически получать две версии игры для каждой из консолей.