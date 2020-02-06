06.02.2020

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Microsoft проводит масштабную реорганизацию с закрытием подразделений

Microsoft

Корпорация Microsoft проводит масштабную реорганизацию с закрытием подразделений и перестановками в топ-менеджменте, пишет CNews. Изменения коснутся в первую очередь отделов Windows Experience (клиентская часть) и Devices (отвечает за разработку компьютеров и гаджетов).

По информации ресурса ZDNet, оба подразделения будут объединены в одно, которое получит название Windows and Devices. Возглавит его действующий руководитель отдела Devices Панос Панай (Panos Panay), один из создателей линейки компьютеров и ноутбуков Surface. Объединение двух подразделений под его началом состоится 25 февраля 2020 года.

Отделы Windows Experience и Devices входили в состав более крупного подразделения Microsoft – Experiences and Devices, образованного весной 2018 года. Им руководит Раджеш Джа (Rajesh Jha), который после всех перестановок сохранит свою должность. Направление деятельности самого подразделения тоже не изменится.

Microsoft

После объединения программного и «железного» подразделений нынешний глава Windows Experience, корпоративный вице-президент Microsoft Джо Бельфиоре (Joe Belfiore) возглавит команду Office Experience Group (OXO), но сделает он это не раньше осени 2020 года, так как весной и летом будет находиться в отпуске. В дополнение к этому за ним будет сохранен пост руководителя подразделения EPIC (Essential Products Inclusive Community), отвечающего за мобильные приложения для Android и iOS, а также за сервис Microsoft News.

Корпоративный вице-президент Microsoft по Windows и образовательным продуктам Эран Мегиддо (Eran Megiddo) сосредоточится на отделе Modern Life Experiences (MLX) и образовательном сегменте. Еще один корпоративный вице-президент компании, Брайан Макдональд (Brian Macdonald), который сейчас руководит Microsoft Teams, покинет свой пост, но продолжит консультировать команду Раджеша Джа по входящим в его компетенцию вопросам. Вместо него команду Microsoft Teams возглавит Джефф Тепер (Jeff Teper), действующий руководитель OneDrive и SharePoint. Кирк Кенигсбауэр (Kirk Koenigsbauer), корпоративный вице-президент по Microsoft 365, станет главным операционным директором (Chief Operating Officer, CFO), в подразделении Experiences and Devices.

Изменения, запланированные Microsoft, не коснутся группы COSINE (Core OS and Intelligent Edge). Оно, как и раньше, будет входить в состав подразделения Azure Engineering под руководством Джейсона Зандера (Jason Zander).

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