Корпорация Microsoft проводит масштабную реорганизацию с закрытием подразделений и перестановками в топ-менеджменте, пишет CNews. Изменения коснутся в первую очередь отделов Windows Experience (клиентская часть) и Devices (отвечает за разработку компьютеров и гаджетов).

По информации ресурса ZDNet, оба подразделения будут объединены в одно, которое получит название Windows and Devices. Возглавит его действующий руководитель отдела Devices Панос Панай (Panos Panay), один из создателей линейки компьютеров и ноутбуков Surface. Объединение двух подразделений под его началом состоится 25 февраля 2020 года.

Отделы Windows Experience и Devices входили в состав более крупного подразделения Microsoft – Experiences and Devices, образованного весной 2018 года. Им руководит Раджеш Джа (Rajesh Jha), который после всех перестановок сохранит свою должность. Направление деятельности самого подразделения тоже не изменится.

После объединения программного и «железного» подразделений нынешний глава Windows Experience, корпоративный вице-президент Microsoft Джо Бельфиоре (Joe Belfiore) возглавит команду Office Experience Group (OXO), но сделает он это не раньше осени 2020 года, так как весной и летом будет находиться в отпуске. В дополнение к этому за ним будет сохранен пост руководителя подразделения EPIC (Essential Products Inclusive Community), отвечающего за мобильные приложения для Android и iOS, а также за сервис Microsoft News.

Корпоративный вице-президент Microsoft по Windows и образовательным продуктам Эран Мегиддо (Eran Megiddo) сосредоточится на отделе Modern Life Experiences (MLX) и образовательном сегменте. Еще один корпоративный вице-президент компании, Брайан Макдональд (Brian Macdonald), который сейчас руководит Microsoft Teams, покинет свой пост, но продолжит консультировать команду Раджеша Джа по входящим в его компетенцию вопросам. Вместо него команду Microsoft Teams возглавит Джефф Тепер (Jeff Teper), действующий руководитель OneDrive и SharePoint. Кирк Кенигсбауэр (Kirk Koenigsbauer), корпоративный вице-президент по Microsoft 365, станет главным операционным директором (Chief Operating Officer, CFO), в подразделении Experiences and Devices.

Изменения, запланированные Microsoft, не коснутся группы COSINE (Core OS and Intelligent Edge). Оно, как и раньше, будет входить в состав подразделения Azure Engineering под руководством Джейсона Зандера (Jason Zander).