Microsoft объединила Word, Excel и PowerPoint в одном приложении для Android-смартфонов

Приложения Microsoft Office давно присутствуют на мобильных устройствах, но до сих пор пользователям приходилось скачивать Word, Excel и PowerPoint по отдельности. Три приложения занимают больше памяти и пространства на экране смартфона, да и миграция между сервисами занимала время.

Microsoft прислушалась к пожеланиям пользователей и создала единое приложение Office. Теперь все три сервиса можно скачать одним кликом. Если нужен не полный пакет, а только конкретное приложение, установить Word, Excel и PowerPoint также можно и отдельно.

Новое объединенное приложение позволяет не только воспользоваться привычными функциями трех сервисов, но и записывать заметки, сканировать тексты с изображений, а также читать PDF-файлы.

Приложение Microsoft Office в настоящее время предлагается только пользователям Android.