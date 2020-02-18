18.02.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяSoftwareМобильные приложенияMicrosoft объединила Word, Excel и PowerPoint в одном приложении для Android-смартфонов

Microsoft объединила Word, Excel и PowerPoint в одном приложении для Android-смартфонов

Microsoft Office

Приложения Microsoft Office давно присутствуют на мобильных устройствах, но до сих пор пользователям приходилось скачивать Word, Excel и PowerPoint по отдельности. Три приложения занимают больше памяти и пространства на экране смартфона, да и миграция между сервисами занимала время.

Microsoft прислушалась к пожеланиям пользователей и создала единое приложение Office. Теперь все три сервиса можно скачать одним кликом. Если нужен не полный пакет, а только конкретное приложение, установить Word, Excel и PowerPoint также можно и отдельно.

Новое объединенное приложение позволяет не только воспользоваться привычными функциями трех сервисов, но и записывать заметки, сканировать тексты с изображений, а также читать PDF-файлы.

Приложение Microsoft Office в настоящее время предлагается только пользователям Android.

ТЕГИ:
JDI начинает серийный выпуск ЖК-дисплеев для VR-гарнитур
Dell EMC анонсировала компактный edge-сервер PowerEdge XE2420
Новости по теме
События
Из-за вспышки короновируса отмен
События
Платежная система Mastercard вых
Смартфоны ТОП-Новости
Xiaomi представила флагманские с
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!