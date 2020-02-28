28.02.2020

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Microsoft Edge получил новую функцию безопасности

Microsoft Edge

Стабильная версия Microsoft Edge получила новую функцию безопасности, которая блокирует загрузку сомнительных приложений из интернета, даже если антивирус не распознал их как угрозу. К примеру, это могут быть программы, способные внедрить рекламу или изменить поисковые системы по умолчанию.

Эта возможность доступна в Microsoft Edge 80.0.338.0 или более поздней версии, но ее нужно активировать вручную. Для этого надо зайти в «Настройки»> «Конфиденциальность и службы»> «Службы» и включить эту опцию.

При блокировке подозрительной загрузки пользователь получит соответствующее уведомление. Стоит отметить, что функция работает только при активном компоненте SmartScreen встроенного антивируса Microsoft Defender.

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