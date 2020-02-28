Microsoft Edge получил новую функцию безопасности

Стабильная версия Microsoft Edge получила новую функцию безопасности, которая блокирует загрузку сомнительных приложений из интернета, даже если антивирус не распознал их как угрозу. К примеру, это могут быть программы, способные внедрить рекламу или изменить поисковые системы по умолчанию.

Эта возможность доступна в Microsoft Edge 80.0.338.0 или более поздней версии, но ее нужно активировать вручную. Для этого надо зайти в «Настройки»> «Конфиденциальность и службы»> «Службы» и включить эту опцию.

При блокировке подозрительной загрузки пользователь получит соответствующее уведомление. Стоит отметить, что функция работает только при активном компоненте SmartScreen встроенного антивируса Microsoft Defender.