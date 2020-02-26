Международный аэропорт Гейдар Алиев — первый в мире аэропорт, полностью перешедший на облачные технологии

В Баку с рабочим визитом побывала делегация компании Amadeus во главе со старшим вице-президентом по информационным технологиям Бруно Спадо (Bruno Spada). В рамках рабочего визита была проведена встреча с президентом AZAL Джахангиром Аскеровым, на которой были обсуждены вопросы применения новых технологий в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Благодаря новым технологиям от Amadeus, Международный аэропорт Гейдар Алиев получил возможность управлять новой базой данных, системами управления ресурсами, отображения информации о полетах и т.д.

«Аэропорт столицы Азербайджана является очень хорошим примером использования современных технологий в современной авиационной индустрии. В число ключевых преимущество облачных решений Amadeus также входит возможность оптимизировать и эффективно управлять своими расходами. Хочу особо подчеркнуть, что Международный аэропорт Гейдар Алиев — единственный в мире аэропорт, полностью перешедший на облачные технологии», — сказал Бруно Спада.