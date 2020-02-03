MediaTek представила процессор Helio G80 для недорогих игровых смартфонов

Компания MediaTek анонсировала процессор Helio G80, рассчитанный на использование в относительно недорогих игровых смартфонах.

Helio G80 производится по нормам 12 нм технологического процесса. Чип имеет восьмиядерную конфигурацию. Он содержит два ядра ARM Cortex-A75 с тактовой частотой до 2,0 GHz и шесть ядер ARM Cortex-A55 с тактовой частотой до 1,8 GHz. В качестве графического процессора выступает Mali-G52 MC2 с частотой 950 MHz. Helio G80 поддерживает до 8 Gb оперативной памяти LPDDR4X.

Поддерживается работа с дисплеями формата Full HD+ с частотой обновления до 60 Gz. SoC поддерживает одинарные датчики изображения разрешением до 48 Мп или двойные камеры разрешением до 16 Мп.

Кроме того, G80 также поддерживает распознавание голоса, аппаратную электронную стабилизацию изображения, но у нового чипа нет отдельного вычислительного блока для работы системы искусственного интеллекта. Платформа обеспечивает поддержку беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, а также спутниковых навигационных систем GPS, ГЛОНАСС, Beidou и Galileo.

Производство процессора поручено компании TSMC. Первые смартфоны с чипом MediaTek Helio G80 должны выйти уже в конце этого месяца.