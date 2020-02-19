Maserati объявила о своих планах по разработке и производству новой электрифицированной линейки

Итальянская компания Maserati, производитель эксклюзивных автомобилей спортивного и бизнес-класса, опубликовала подробную информацию о своих планах по разработке и производству автомобилей.

Maserati представит гибридные и полностью электрические приводы во всех новых моделях компании. Кроме того, все электрифицированные автомобили будут разрабатываться и производиться полностью в Италии.

Программа электрификации Maserati стартует в этом году, и первым гибридным автомобилем станет новый Maserati Ghibli. Производство новых Maserati GranTurismo и GranCabrio, первых автомобилей марки, на которых будут внедрены 100% электрические трансмиссии, начнется в 2021 году.

Новые Maserati GranTurismo и GranCabrio будут собираться в производственном центре Mirafiori. Кроме того, новый полностью электрический Fiat 500 также планируется запустить на заводе Mirafiori со второго квартала 2020 года. Mirafiori будет укреплять свои позиции в качестве мирового хаба, посвященного электрификации и мобильности будущего

«Сердце Maserati» по-прежнему находится в Модене, где находится штаб-квартира, в которой разрабатываются и тестируются автомобили, в частности, там будет разработан новый «супер-спортивный» электрический автомобиль.