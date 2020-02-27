Линейку процессоров AMD Ryzen Embedded R1000 пополнили модели R1305G и R1102G

Компания AMD объявила о расширении линейки встраиваемых процессоров Ryzen Embedded R1000. К семейству присоединились два новых процессора R1102G и R1305G. Особенностями новинок, помимо высокой энергоэффективности, стал низкий тепловой пакет (TDP), позволяющий использовать пассивное охлаждение для компактных ПК.

AMD Ryzen Embedded R1102G получил два физических ядра и два потока исполнения. Базовая тактовая частота CPU составляет 1,2 GHz, максимальная — 2,6 GHz при TDP до 6 Вт. Новинка также обзавелась встроенной графикой с тремя вычислительными блоками.

Модель R1305G отличается от младшей версии наличием четырех потоков и повышенными частотами (1,5 — 2,8 GHz), а ее TDP составляет от 8 до 10 Вт в зависимости от настроек энергопотребления.

По словам AMD, процессоры Ryzen Embedded R1000 в три раза превосходят по производительности процессоры AMD R предыдущего поколения и в четыре раза превосходят продукцию конкурентов по производительности CPU и GPU в расчете на единицу стоимости.

Компьютеры на базе встраиваемых процессоров AMD Ryzen Embedded R1102G и R1305G уже анонсировали компании Kontron и Simply NUC. О скором поступлении в продажу мини-ПК с новыми CPU объявила компания OnLogic. Ожидается, что процессоры R1305G и R1102G станут доступны для заказа в конце марта.