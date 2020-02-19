Линейку процессоров AMD EPYC второго поколения пополнили две модели

Компания AMD сообщила о выпуске еще двух моделей процессоров AMD EPYC второго поколения.

Новая модель AMD EPYC 7662 стала уже пятым 64-ядерным процессором в линейке EPYC второго поколения. Производитель отмечает, что эта модель является «отличной точкой входа на рынок 64-ядерных процессоров», поскольку она обеспечивает доступ к тем же высокопроизводительным ядрам Zen 2, что и один из самых быстрых в мире процессоров AMD EPYC 7H12, но по более доступной цене.

Процессор может выполнять до 128 потоков команд. Базовая частота равна 2,0 GHz, максимальная — 3,3 GHz. Значение TDP равно 225 Вт.

Вторая представленная новинка компании — 32-ядерный процессор AMD EPYC 7532. Его особенностью является наличие 256 Mb кэш-памяти третьего уровня. Это столько же, как у 64-ядерных процессоров AMD EPYC второго поколения. Как считает производитель, AMD EPYC 7532 «отлично подходит для рабочих нагрузок, чувствительных к объему кеш-памяти», таких как ANSYS CFX. В среднем по всем тестам ANSYS CFX производительность AMD EPYC 7532 на 111% выше, чем у Intel Xeon 6248.

Процессор может выполнять до 64 потоков команд. Его базовая частота равна 2,4 GHz, максимальная — 3,3 GHz. Значение TDP равно 200 Вт.

Оба процессора обладают всеми функциями семейства процессоров AMD EPYC второго поколения, включая 128 линий PCIe 4.0, поддержку памяти DDR4, работающей на эффективной частоте до 3200 MHz, и расширенные функции безопасности.

Первыми партнерами AMD, использующими два новых процессора, стали компании Dell Technologies и Supermicro. Они выбрали эти процессоры для серверов Dell EMC PowerEdge R6515, R7515, R6525, R7525 и C6525, а также для всех серверов Supermicro A+. Сервер Supermicro «Big Twin» доступен в конфигурации с AMD EPYC 7532. Ожидается, в ближайшее время системы на новых процессорах AMD EPYC также выпустят компании HPE и Lenovo.