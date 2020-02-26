26.02.2020

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LG выпустила бюджетный смартфон Q51

LG Q51

Компания LG представила в Южной Корее новый бюджетный смартфон Q51. Новинка получила 6.5 дюймовый IPS дисплей с разрешением HD+ и каплевидный вырез для фронтальной камеры.

За производительность устройства отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Helio P22. Объем оперативной памяти составляет 3 Gb, встроенной — 32 Gb, можно расширить с помощью карты microSD.

Тройная основная камера смартфона включает: основной модуль на 13 Мп, сверхширокоугольный модуль на 5 Мп, датчик глубины на 2 Мп и светодиодную вспышку. Фронтальная камера разрешением 13 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4000 мАч. Сканер отпечатков пальцев находится на задней панели.

Смартфон работает на ОС Android 10 с оболочкой LG UI. Новинка получила поддержку технологий DTS:X 7.1, корпус защитой MIL-STD-810G и отдельную кнопку для запуска Google Assistant. Есть поддержка NFC. Габариты составляют 164,5 × 77,5 × 8,4 мм.

LG Q51 будет доступен для покупки в Южной Корее с сегодняшнего дня в двух цветовых вариантах корпуса — темно-сером и голубом. Стоимость 261 доллар.

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