LG представила новую бюджетную линейку смартфонов

Компания LG представила линейку бюджетных смартфонов, которая включает три модели: K61, K51S и K41S.

Каждая из новинок получила 6,5″ дисплей, аккумулятор на 4000 мАч, камеры, которые состоят из четырех модулей (основная + ширик + макро + боке), поддержку Bluetooth 5, NFC, разъемы USB Type-C, слоты для карт памяти microSD, сканер отпечатков пальцев на задней панели и выделенную кнопку запуска Google Ассистента. Кроме того, корпуса всех трех смартфонов соответствуют стандарту MIL-STD-810G (ударопрочность), при этом водозащиты нет.

Самая простая модель LG K41S оснащена восьмиядерным процессором с частотой 2 GHz (компания не называет конкретную модель), 3 Gb ОЗУ, 32 Gb встроенной памяти, экраном с разрешением HD+ (20:9) и каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Разрешение датчиков основной камеры — 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп + 2 Мп, фронтальной – 8 Мп.

LG K41S будет предлагаться в трех расцветках корпуса — сером, белом и черном.

Модель LG K51S получила восьмиядерный процессор с частотой 2,3 GHz, дисплей с разрешением HD+ (20:9), 3 Gb оперативной и 64 Gb встроенной памяти. Разрешение датчиков основной камеры — 32 Мп + 5 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Фронтальная камера разрешением 13 Мп расположена в углу экрана.

Смартфон LG K51S будет предлагается в сером, розовом и синем цветовых исполнениях корпуса.

LG K61 получил восьмиядерный процессор с частотой 2,3 GHz, дисплей с разрешением Full HD+ (19,5:9), 4 Gb ОЗУ и 64/128 Gb встроенной памяти, поддержку Wi-Fi на 5 GHz. Основная камера представлена датчиками: 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 5 Мп. Фронтальная камера разрешением 16 Мп также расположена в углу экрана.

Смартфон LG K61 будет выпускается в сером, белом и синем цветах корпуса.

Габариты: 165,7 x 76,4 x 8,2 мм (K41S), 165,2 x 76,7 x 8,2 мм (K51S), 164,5 x 77,5 x 8,4 мм (K61).

В продажу новинки поступят во втором квартале этого года. Информации о ценах пока нет.