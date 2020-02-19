LG представила недорогой смартфон W10 Alpha

Компания LG представила смартфон начального уровня LG W10 Alpha. Устройство позиционируется как модель с хорошим соотношением цены и качества.

LG W10 Alpha получил 5,71-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и каплевидным вырезом под фронтальную камеру.

Смартфон построен на базе восьмиядерного процессора Spreadtrum SC9863. Объем оперативной памяти составляет 3 Gb, встроенной — 32 Gb. На тыльной стороне пластикового корпуса разместилась единственная камера с разрешением 8 Мп и светодиодной вспышкой. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп.

Сканера отпечатков пальцев нет. В качестве альтернативы биометрической авторизации компания предлагает использовать функцию распознавания лиц.

Емкость аккумуляторной батареи — 3450 мАч. Оснащение включает Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS, FM radio, microUSB 2.0. Габариты: 147.3 x 71 x 8.9 мм, вес – 170 гр. Устройство работает под управлением операционной системы Android 9 Pie.

Смартфон LG W10 Alpha поступил в продажу в черном и синем цветах по цене 139 долларов.