LG Display прекращает производство LCD-панелей для телевизоров в Южной Корее

Компания LG Display объявила о прекращении производства LCD-панелей для телевизоров в Южной Корее. Вендор остановит работу производственной линии в южнокорейском Пхаджу в течение этого года, пишет Gizchina. Решение было принято на фоне того, что «ситуация на рынке LCD-дисплеев ухудшилась из-за увеличения производства китайскими компаниями». Китайский завод LG Display, который расположен в Гуанчжоу, продолжит производить LCD-панели для телевизоров.

О намерении сократить производство LCD-дисплеев вендор объявил еще в прошлом году. В третьем квартале прошлого года на долю LCD-телевизоров пришлось 32% выручки LG, тогда как во втором квартале этот показатель составлял 41%. В период с января по октябрь прошлого года LG Display терпела убытки в течение трех кварталов подряд. Однако в компании считают, что ситуация улучшится во второй половине 2020 года.

Также прекращение производства LCD-панелей в Южной Корее связано с тем, что сместился акцент в сторону увеличения объемов поставок дисплеев, выполненных по технологии OLED. В компании ожидают, что к 2021 году OLED-панели будут приносить до 50% дохода.