Lenovo отчиталась о рекордном уровне доходов в III квартале 2019/2020 финансового года

Китайский технологический гигант Lenovo сообщил о рекордных доходах и прибыли до налогообложения в III квартале 2019/2020 финансового года по мере того, как его бизнес интеллектуальных устройств и услуг продолжал набирать обороты. Согласно опубликованной 20 февраля 2020 года финансовой отчетности, за III квартал 2019/2020 финансового года, завершившийся 31 декабря 2019 года, выручка Lenovo достигла 99,3 млрд. юаней (около 14,09 млрд. долларов). Прибыль до налогообложения составила 2,75 млрд. юаней, увеличившись более чем на 11% в годовом выражении.

Бизнес персональных компьютеров и Smart-устройств принесли компании наибольший доход, при этом объем продаж ПК в глобальном масштабе составил 17,9 млн. единиц. Доходы от бизнеса в направлении умного Интернета вещей выросли на 278% в годовом выражении, что стало последним признаком прогресса Lenovo в использовании интеллектуальных услуг в качестве новых двигателей роста. В подразделении Data Center Group (DCG), которое растет из года в год, объем поставок серверов вырос на 18% в годовом исчислении.

Кроме того, Lenovo будет использовать инновации для стимулирования роста, о чем свидетельствует недавно анонсированные ThinkBook Plus, ThinkPad X1 Fold, а также первый в мире ноутбук с поддержкой 5G — Yoga 5G. Пятый квартал подряд растет и подразделение Mobile Business Group (MBG), а недавно выпущенный Motorola Razr сигнализирует о возвращении компании в премиум-сегмент.

Представитель правления и главный исполнительный директор компании Lenovo Ян Юаньцин заявил, что большинство китайских индустриальных парков и производственных баз этой компании восстановило работу, несмотря на продолжающуюся эпидемию коронавируса нового типа. Он отметил, что влияние эпидемии будет временным и не изменит статуса основной опоры бренда «Made in China» в глобальной цепи поставок.