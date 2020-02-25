Lenovo обновила ноутбуки ThinkPad серий X и L

Компания Lenovo представила обновленные ноутбуки ThinkPad серий X и L, которые построены на процессорах AMD Ryzen Pro 4000 или Intel Comet Lake 10-го поколения с поддержкой vPro.

Модели ThinkPad X13 и X13 Yoga получили дисплеи с яркостью 500-нит и опцией PrivacyGuard, которая не позволяет видеть изображение под углом. Они появится в продаже во втором квартале текущего года по ценам от 849 и 1099 долларов соответственно.

Более доступные L14 и L15 оснащаются быстрыми клавишами унифицированной связи и поддержкой Dolby Audio. Стоимость ноутбуков — от 649 долларов.

Модели Lenovo L13 и L13 Yoga получат процессор Intel 10-го поколения vPro, цены на них стартуют от 679 и 799 долларов соответственно.