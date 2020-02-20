«Лаборатория Касперского»: более 50% родителей в Азербайджане обсуждали с детьми правила безопасности в интернете

Более половины (52%) родителей в Азербайджане обсуждали со своим ребенком правила безопасного поведения в сети. Более того, около 14% взрослых пока не говорили с детьми о мерах предосторожности в интернете, но считают необходимым это сделать. Таковы результаты исследования*, проведенного «Лабораторией Касперского» в Азербайджане в конце 2019 года.

Чтобы оградить ребенка от нежелательного контента и других онлайн-опасностей, родителям в первую очередь необходимо выстраивать с ним доверительные отношения и рассказывать о правилах безопасного поведения в сети. Ведь сегодня собственный гаджет появляется у большинства детей, когда они начинают ходить в школу и родителям особенно важно быть с ними на связи. В Азербайджане свой смартфон или планшет есть примерно у 30% детей в возрасте от семи до десяти лет, а в подростковый период (11-14 лет) этот показатель достигает 67%.

Также, по данным опроса, большинство (68%) респондентов контролируют действия своих детей с гаджетом или в сети, 17% делают это иногда, по мере необходимости. В то же время 70% родителей в Азербайджане не отслеживают местонахождение и передвижения своего ребенка с помощью служб геолокации, поскольку не считают такие меры необходимыми.

Однако двое из пяти родителей (41%) в Азербайджане не знают, какая информация размещена в открытом доступе на странице их детей в социальных сетях. В большей степени обращают на это внимание взрослые от 25 до 35 лет: 86% респондентов этой возрастной категории ответили, что знают, какие данные публикует их ребенок на своей странице. Среди этой информации возраст (37%), увлечения или хобби (17%), номер школы (19%), домашний адрес (17%), домашний или мобильный телефон (17%), имена родственников (15%), фотографии самих детей (10%) и другие данные.

Некоторых родителей в Азербайджане настораживает то, что публикуют их дети в социальных сетях. В большинстве (59%) случаев опрошенным взрослым не нравятся видеозаписи на странице ребенка, в меньшей степени их смущают посты (32%) и люди в списке друзей (8%).

«В настоящее время дети лучше взрослых ориентируются в инновационных технологиях и достаточно много времени проводят в интернете. Они с легкостью подхватывают тренды, а иногда и сами их создают. Однако то, что ребенок комфортно чувствует себя в онлайн-среде, еще не значит, что родителям не стоит обращать внимания на потенциальные опасности, которые поджидают юного пользователя в сети, — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане. — При этом, несмотря на большое количество киберугроз, интернет — это по-прежнему источник большого количества полезной и интересной информации, и он может служить во благо ребенку. Для того, чтобы виртуальная реальность не доставляла неприятности ни взрослым, ни детям, родителям следует говорить с юными пользователями о правилах безопасного поведения в сети и использовать надежное защитное решение».

Помочь родителям в воспитании и понимании проблем ребенка в сети, а также оградить детей от нежелательного контента и прочих интернет-опасностей можно с помощью решения Kaspersky Safe Kids. Этот продукт «Лаборатории Касперского» распознает и блокирует множество актуальных киберугроз, фильтрует нежелательный контент и предотвращает онлайн-контакты с потенциально опасными незнакомцами. Кроме того, с помощью этого решения родители могут быть в курсе публикаций ребенка и изменений в списке его друзей в социальных сетях, а также узнавать его местоположение в режиме реального времени.

* Исследование позиции родителей в отношении к кибербезопасности детей было проведено в Азербайджане компанией Era по заказу «Лаборатории Касперского» в октябре 2019 года. В опросе приняло участие 300 человек — родители детей в возрасте от 0 до 18 лет.