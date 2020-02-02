02.02.2020

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Kubota представила концепт беспилотного трактора

Kubota X tractor

Японская компания Kubota, которая специализируется на выпуске тяжелой техники, представила концепт беспилотного трактора с искусственным интеллектом X tractor.

Производитель называет полностью автономный X tractor — «трактор мечты». Он способен решать многие фермерские задачи без вмешательства человека. Трактор работает на литий-ионных батареях совместно с солнечными панелями. Благодаря этому достигается высокая экологичность за счет отсутствия вредных выбросов во время работы.

Он оснащен четырьмя независимыми гусеницами, каждая из которых работает от индивидуального электродвигателя. Датчики, встроенные в корпус трактора, позволяют ему не только самостоятельно передвигаться по полям, но и менять клиренс в зависимости от рельефа и высоты растений. Беспилотник может корректировать свою работу на основе погодных данных и темпов роста растений, а также он способен автоматически передавать полученную информацию об окружающей среде другой технике на ферме, обеспечивая таким образом централизованное управление.

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