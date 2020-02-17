17.02.2020

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Компания Bakcell поддержала проведение международной конференции

Bakcell

При поддержке компании Bakcell в Баку состоялась международная конференция «Цифровая экономика: современные вызовы и реальные возможности».

Данное мероприятие было организовано Азербайджанским государственным экономическим университетом (UNEC) и Министерством экономики Азербайджанской Республики при поддержке Министерства транспорта, связи и высоких технологий, Министерства образования и Альянса науки и технологий «Один пояс, одна дорога». Конференция собрала представителей различных государственных органов, министерств, известных ученых представляющих университеты и научные центры более 30 стран мира, а также ректоров влиятельных университетов, известных ученых в области цифровой экономики, лидеров неправительственных организаций, экспертов в области экономики и представителей СМИ.

На конференции были представлены интересные выступления, пленарные заседания и панельные дискуссии на такие темы, как цифровая экономика, электронная валюта и торговля, цифровая трансформация, умный город и другие.

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