11.02.2020

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Компании Intel и Vivo не приедут на MWC 2020

MWC 2020

Все больше компаний отказываются от участия в выставке MWC 2020 из-за угрозы коронавируса. Компании LG, ZTE, Sony, Amazon, Nvidia, Ericsson и Docomo уже объявили об отказе от участия. Сообщается, что теперь от участия в Mobile World Congress 2020 отказались компании Intel и Vivo.

Китайская электронная компания TCL заявила, что отменяет мероприятие для прессы, но все же посетит MWC для демонстрации своих новых устройств. Норвежская Telenor сообщила, что планирует уменьшить количество обслуживающего персонала и сократить свою программу. Аналогичное заявление сделала южнокорейская компания Samsung.

Китайская компания Huawei отметила, что примет участие в MWC, задействовав свой европейский персонал, который заменит сотрудников из Китая.

Организатор крупнейшего ежегодного мероприятия в телекоммуникационной отрасли, Ассоциация GSM, ранее сообщила о мерах предосторожности, которые принимаются для проведения MWC 2020.

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