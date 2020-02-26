Количество пользователей Nar 4G превысило 1 млн.

Число пользователей, подключенных и активно пользующихся 4/4.5G сетью Nar, превысило 1 миллион. За последний год, благодаря установке более 1000 базовых станций с технологией LTE/LTE-A в Баку и регионах, количество пользователей 4G Nar увеличилось в целом в 2 раза.

В результате проведения работ по совершенствованию сети, по сравнению с 2018 годом, наблюдается увеличение числа 4G пользователей в разных регионах на 101%. Миллионным абонентом, подключенным к 4G-сети стал именно житель региона — Мушфиг Бабаев из Огузского района. Главный Исполнительный директор Nar Гуннар Панке, встретил миллионного 4G-абонента в главном офисе Nar и вручил ему в качестве подарка смартфон последней модели.

«Распространение качественной и высокоскоростной LTE/LTE-A сети является одним из основных направлений нашего клиентонаправленного бизнес-подхода. Будучи самым молодым мобильным оператором, мы празднуем столь важное достижение. Это значит, что каждый второй абонент Nar является активным пользователем 4G. Нас радует, что пользователи выбирают Nar не только благодаря удобным и выгодным продуктам, но и из-за качественной сети», — заявил Гуннар Панке.

На увеличение количества 4G абонентов Nar повлияла установка новых базовых станций, пакеты и тарифы, предлагаемые мобильным оператором, а также повышение спроса на 4G-смартфоны на рынке. Nar уже обеспечил 54 региональных центра 4G-сетью, что, в свою очередь, увеличило географический диапазон действия сети на 76%. На данный момент 4G сеть Nar охватывает 93,2% населения страны.