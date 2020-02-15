Киноклассика Голливуда выйдет в качестве 4К

Появилась информация о новых релизах старых лент, снятых на протяжении последних пятидесяти лет. Само собой, речь идет о самых кассовых картинах.

Этим летом Paramount планирует выпустить фильмы «Лучший стрелок» (1986), «Война миров» (2005) и «Дни грома» (1990). Кроме того, на подходе такая классика, как «Звездный путь».

Warner Bros. планирует выпустить «Цельнометаллическую оболочку» (1987) Стенли Кубрика, а также «Шерлока Холмса» (2009) и «Шерлок Холмс: Игра теней». Вероятно, это также произойдет в июне 2020 года. А вот «Заводной апельсин» (1971) должен появиться только в следующем году.

В планах Universal выпуск «47 ронинов» (2013) в апреле. А к концу этого года они рассчитывают представить трилогию «Назад в будущее», «Спартака», «Бесславных ублюдков» Квентина Тарантино и «Дюну» Дэвида Линча. «Челюсти» Спилберга появятся уже этим летом.

Disney, в свою очередь, подтвердила, что оставшиеся мультфильмы из каталога Pixar — «Приключения Флика», «Вверх», «Валл-И», «Корпорация монстров» и «Университет монстров» появятся на UHD Blu-ray в марте 2020 года.

Студия Canal подтвердила планы выпустить «Человека-слона», «На последнем дыхании», «Основной инстинкт», «Вспомнить все», «Серпико», «Флэш Гордон» и «Горца» — все в течение 2020 года.

У «Властелина колец» и «Хоббита» Питера Джексона пока нет точной даты, речь идет о четвертом квартале 2020 года.