Kia показала первые фотографии кроссовера Sorento следующего поколения

Компания KIA Motors опубликовала первые фотографии кроссовера Sorento четвертого поколения.

Как утверждает производитель, при создании кроссовера дизайнеры KIA руководствовались концепцией «изящной смелости» (Refined Boldness). Внимание уделялось повышению элегантности при сохранении облика внушительного мощного автомобиля.

Кроссовер обзавелся новой светодиодной оптикой с задними фонарями, разделенными по вертикали, и спойлером на багажной двери. Свесы стали короче, а колесная база, напротив, увеличилась. Длиннее стал и капот. Нижняя кромка капота подчеркивает рельеф передних крыльев, а затем гармонично переходит в хорошо заметную линию по всей длине кузова, заканчивающуюся у задних фонарей.

Фотографии позволяют в деталях рассмотреть изменения в интерьере, который стал эффектнее и роскошнее. В отделке применяются материалы премиального качества. Предусмотрена возможность трансформации салона для организации трех рядов посадочных мест.

Бортовой мультимедийно-развлекательный комплекс оборудован 10,25-дюймовым сенсорным экраном. Используется цифровая панель приборов на базе 12,3-дюймового дисплея. Кроме того, традиционный рычаг коробки уступил место шайбе. Для нового Sorento предусмотрены кресла с функцией вентиляции, пакет электронных ассистентов и электромеханический стояночный тормоз.

Подробности о технической начинке, динамике и комплектациях появятся в ходе премьеры модели, которая пройдет на Женевском международном автосалоне 3 марта.