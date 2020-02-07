Kia показала обновленный седан Cadenza

Компания Kia привезла на автомобильную выставку в Чикаго обновленную версию своего седана C-класса — Cadenza. Автомобиль представляет собой ту же 4-дверку K7, пересмотренную на родном для марки рынке в Южной Корее в середине прошлого года, но уже для рынка Северной Америки.

Экстерьер седана обновили за счет других бамперов, новой светодиодной оптики с «Z-образными» ходовыми огнями, более крупной решетки радиатора, фонарей, которые теперь соединены через всю ширину кормы светодиодным пунктиром. В качестве стандартных предлагаются 18-дюймовые колесные диски оригинального дизайна, а опционально доступны 19 дюймовые.

В салоне Kia Cadenza появилась обновленная цифровая приборная панель с 4,2-дюймовым экраном, 12,3-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы (раньше его размер был 8 дюймов). Дефлекторы системы вентиляции теперь располагаются ниже и имеют другую форму. Разработчики переработали блок климат-контроля и беспроводное 10-ваттное зарядное устройство для смартфонов.

В арсенал четырехдверки вошел набор систем помощи водителю Kia Drive Wise: система мониторинга «слепых» зон, система предотвращения столкновений, автоматическое экстренное торможение, адаптивный «круиз», навигационная система и многое другое. Приводит в движение автомобиль прежний 3,3-литровый двигатель V6, выдающий 290 л.с. при 343 Нм крутящего момента. Он идет в паре с восьмиступенчатым «автоматом» Sportmatic.

Kia начнет продажи Cadenza в Штатах позже в этом году. Цены пока не названы и станут известны ближе к началу продаж.