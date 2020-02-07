Kaspersky Antidrone будет интегрироваться в инфраструктуру безопасности аэропортов и вокзалов
«Лаборатория Касперского» заключила контракт, в результате которого у ее решения для защиты гражданских объектов от дронов появился первый системный интегратор. Вместе компании будут работать над обеспечением транспортной безопасности прежде всего аэропортов, но также морских портов, железнодорожных вокзалов и других объектов транспортной инфраструктуры.
Интеграция подобных систем может значительно снизить риски, связанные с несанкционированным вторжением дронов на территорию транспортных объектов, в результате которых может происходить частичная или полная остановка работы последних. От подобных инцидентов страдают все: перевозчик, транспортный узел, пассажиры. Например, широко известен случай, когда два дрона на сутки заблокировали работу аэропорта Гатвик в Великобритании в декабре 2018 года, в результате чего накануне Рождества пришлось отменить или задержать более тысячи рейсов.
Программно-аппаратные комплексы по защите от беспилотных летающих аппаратов, такие как Kaspersky Antidrone, способны предотвращать подобные угрозы. Это решение уникально тем, что в его состав входит технология, которая позволяет определить положение дрона по облаку точек с помощью лазерного сканера и далее с помощью нейросети оперативно и безошибочно отличить дрон от самолета, птицы или воздушного шара. Kaspersky Antidrone позволяет координировать работу физических модулей, используемых для обнаружения и нейтрализации беспилотников. Кроме того, данное решение позволяет защитить объект, не причинив вреда самому дрону, благодаря возможности принудительной посадки или возвращения в точку взлета.
«Сегодня металлодетекторы, различные виды сканеров, специальные рентгеновские аппараты для досмотра вещей являются обязательными элементами транспортной безопасности. Пассажиры уже давно привыкли к ним. Между тем эти приборы проходили сложный путь интеграции. Мы верим, что системы защиты от беспилотников также со временем станут неотъемлемой частью комплексной защиты транспортных объектов и смогут вывести их безопасность на принципиально новый уровень», — комментирует Владимир Туров, руководитель проекта Kaspersky Antidrone.