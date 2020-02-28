Как токенизация и цифровизация активов помогут вернуть «мертвый капитал» в экономику

Трудно поспорить с тем, что сегодня мы уже живем в эпоху цифровой экономики. Мы используем приложения, чтобы отправлять деньги друзьям, оплачивать счета, покупать продукты и т. д. Но правда заключается в том, что многие сферы экономики по-прежнему тяжело поддаются цифровизации. Некоторые вещи сложнее оцифровать, чем другие — из-за принятых практик, числа участников, которые должны взаимодействовать в экосистеме, а также из-за необходимости наличия посредников в обмене ценностями.

Возьмите свою недвижимость, например. Права собственности должны быть представлены свидетельством о собственности, правами на приобретение, налоговой документацией, нотариально заверенными заявлениями и другими документами. Для того, чтобы передать эти права, разделить их с другими, оставить детям или просто рефинансировать ипотечный кредит, вам понадобится «бумажный след», который будет увеличиваться с каждой новой сделкой.

Если бы права собственности можно было представить в цифровом виде, необходимость в бумажной документации практически отпала бы. Цифровизация может снизить издержки, связанные с человеческим фактором, упростить выявление различных ограничений, а также повысить доверие к процессу проведения сделок, одновременно снижая необходимость в привлечении посредников.

При помощи цифровых инструментов вы можете продать свою недвижимость или долю в ней людям, которым вы доверяете, без участия третьих лиц, которые должны проверять или подтверждать данные. При этом подходе удастся избежать длительного процесса переговоров, дополнительных расходов на услуги посредников, а также трудоемкой бумажной работы.

Такая сделка станет выгодной не только для владельцев недвижимости, но и положительно скажется на экономике. Совершенствуя процесс сложных сделок, связанных с крупными активами — домами, товарами широкого потребления, фамильными реликвиями — участник сделки мог бы потенциально вернуть «мертвый капитал» в экономику государства. Например, в США речь может идти о триллионах долларов.

Работа в этом направлении уже ведется благодаря токенизации. Разместив доказательства прав собственности на физические активы в распределенном реестре или блокчейне, мы сможем существенно сократить количество посредников и объемы бумажной работы, которую обычно приходится выполнять участникам экономической деятельности. Например, международные банки могли бы обменяться конвертируемыми токенами вместо того, чтобы конвертировать и затем повторно конвертировать в валюту принимающей страны в каждом банке-посреднике.

Такие цифровые активы — их часто называют токенами — также помогают бороться с проблемой ликвидности, которая связана с самыми разными базовыми активами — от объектов недвижимости до предметов искусства и драгоценных металлов. Ведь базовые активы подобного рода непросто превратить в наличность, поэтому их сложно использовать в обменных операциях.

Преобразуя активы в токены, мы разбиваем их на части и тем самым расширяем круг потенциальных покупателей и повышаем привлекательность сделки. Токенизация также может открыть новые рынки, поскольку способствует укреплению доверия между участниками сделки и объединяет продавцов и покупателей для более прозрачных процессов обмена, чем когда-либо.

Цифровизация активов может быть крайне полезной в торговле редкими и промышленными металлами. В большинстве операций по торговле ископаемыми покупателю совсем не обязательно требуется вся имеющаяся партия товара — в таком случае ему нужно дополнительно обсуждать с продавцом объем заказа и цену. В условиях электронных торгов и деления товара на доли (после преобразования в токены) работать гораздо удобнее. Покупатель может приобрести ровно то, что ему нужно, и всем игрокам — как крупным, так и мелким — становится проще выходить на новые рынки.

IBM совместно с «Норникелем» и швейцарской компанией Atomyze работает над созданием платформы для цифровизации физических активов, например, промышленных или редких металлов. Система будет размещаться в публичном облаке IBM Cloud и работать на базе распределенного реестра фреймворка Hyperledger Fabric. Платформа позволит упростить ход торгов, ускорить оформление транзакций, а также даст возможность, на основе управления доступом, контролировать операции. Участники получат возможность пользоваться более выгодными вариантами финансирования, расширять круг инвесторов и повышать эффективность бизнеса.

При этом торговля ископаемыми — только одно из направлений, где мы можем увидеть потенциальные преимущества преобразования активов в токены. Например, в международных платежах использование токенов способно привлечь маркетмейкеров на сделки по обмену валют разной стоимости. В сфере недвижимости токенизация в состоянии повысить ликвидность имущества, поскольку упрощает его деление на доли. Да и во многих других сферах, от торговли коммерческой недвижимостью до углеродного кредитования, токенизация уже заметно меняет ситуацию на рынке.

Перевод физических активов в токены — это не быстрый процесс. Несмотря на то, что технология доказала свою эффективность, изменения инновационного характера в бизнес-процессах требуют времени. Внедрение цифровых торговых площадок, вероятно, потребует значительной регуляторной проработки и создания надежных административных структур для управления новыми сетями, чтобы обеспечить доверие и прозрачность.

Однако мы верим, что при наличии правильных алгоритмов предоставления прав доступа, схем контроля и заинтересованности со стороны властей польза от токенизации значительно перевесит затраты на ее реализацию. Переход на токены и цифровые торговые платформы может упростить доступ к рынкам, а также сделать эту сферу деятельности более честной и выгодной для ее участников.

Джейсон Келли, генеральный директор подразделения IBM Blockchain Services

Источник: https://www.ibm.com/blogs/ibm-russia/2020/02/asset-tokenization-atomyze/.