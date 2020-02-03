Теперь Jeep – это не только мощные внедорожники, но и ничем не уступающие велосипеды. Представлен Jeep e-Bike – мощный внедорожный электрический велосипед.

Ширина колес велосипеда — 4,8 дюйма и выглядит он достаточно брутально. Сообщается, что велосипед располагает электродвигателем мощностью 750 Вт, а автономность достигает 64 км. Специалисты ресурса Electrek утверждают, что в основе велосипеда лежит двигатель Bafang M620, известный также под именем Bafang Ultra. Мощность этого двигателя гораздо выше. Она достигает 1,6 кВт, а крутящий момент — 160 Нм — это очень много для велосипеда.

Стоит отметить также четырехпоршневые гидравлические дисковые тормоза Tektro Dorado и подвеску QuietKat Fire-Link. На данное время информации больше нет.

Велосипед можно увидеть в рекламном ролике Jeep Gladiator, в котором снялся актер Билл Мюррей.

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Электрический велосипед поступит в продажу в июне 2020 года, цена пока не объявлена.