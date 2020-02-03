03.02.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииАвтомобилиJeep e-Bike — мощный внедорожный электрический велосипед

Jeep e-Bike — мощный внедорожный электрический велосипед

Jeep e-Bike

Теперь Jeep – это не только мощные внедорожники, но и ничем не уступающие велосипеды. Представлен Jeep e-Bike – мощный внедорожный электрический велосипед.

Jeep e-Bike

Ширина колес велосипеда — 4,8 дюйма и выглядит он достаточно брутально. Сообщается, что велосипед располагает электродвигателем мощностью 750 Вт, а автономность достигает 64 км. Специалисты ресурса Electrek утверждают, что в основе велосипеда лежит двигатель Bafang M620, известный также под именем Bafang Ultra. Мощность этого двигателя гораздо выше. Она достигает 1,6 кВт, а крутящий момент — 160 Нм — это очень много для велосипеда.

Стоит отметить также четырехпоршневые гидравлические дисковые тормоза Tektro Dorado и подвеску QuietKat Fire-Link. На данное время информации больше нет.

Велосипед можно увидеть в рекламном ролике Jeep Gladiator, в котором снялся актер Билл Мюррей.

Электрический велосипед поступит в продажу в июне 2020 года, цена пока не объявлена.

ТЕГИ:
Google Maps приняли тележку со смартфонами за автомобильную пробку
Oracle анонсировала новые облачные дата-центры в пяти странах
Новости по теме
Автомобили
Xiaomi представила электровелоси
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!