18.02.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяAVVRJDI начинает серийный выпуск ЖК-дисплеев для VR-гарнитур

JDI начинает серийный выпуск ЖК-дисплеев для VR-гарнитур

JDI

Компания Japan Display Inc (JDI) сообщила о начале серийного производства жидкокристаллических дисплеев размером 2,1 дюйма. Эти дисплеи предназначены для гарнитур виртуальной реальности. Разрешение составляет 1600 х RGB х 1600 пикселей. Плотность пикселей составляет 1058 ppi.

В дисплеях применяются технологии LTPS и IPS. Время реакции пикселя заявлено равным 4,5 мс. Частота обновления составляет 120 Hz. Типовая яркость равна 430 кд/м2.

JDI отмечает специальную оптическую конструкцию дисплея, позволяющую сделать очки VR тоньше и легче.

ТЕГИ:
Azercell выступает в качестве цифрового партнера V Фестиваля Буктрейлеров
Microsoft объединила Word, Excel и PowerPoint в одном приложении для Android-смартфонов
Новости по теме
VR Гаджеты
Полный комплект VR-гарнитуры Val
VR Гаджеты
Valve анонсировала собственную V
VR Гаджеты
HP работает над созданием новой
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!