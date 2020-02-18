JDI начинает серийный выпуск ЖК-дисплеев для VR-гарнитур

Компания Japan Display Inc (JDI) сообщила о начале серийного производства жидкокристаллических дисплеев размером 2,1 дюйма. Эти дисплеи предназначены для гарнитур виртуальной реальности. Разрешение составляет 1600 х RGB х 1600 пикселей. Плотность пикселей составляет 1058 ppi.

В дисплеях применяются технологии LTPS и IPS. Время реакции пикселя заявлено равным 4,5 мс. Частота обновления составляет 120 Hz. Типовая яркость равна 430 кд/м2.

JDI отмечает специальную оптическую конструкцию дисплея, позволяющую сделать очки VR тоньше и легче.