Из-за вспышки короновируса отменена выставка фототехники CP+ 2020

Организация CIPA (Camera & Imaging Products Association in Japan), объединяющая японских производителей фототехники, сообщила об отмене выставки CP+ 2020, которая должна была проходить с 27 февраля по 1 марта в городе Иокогаме (Япония).

Причиной названа вспышка короновируса (COVID-19, ранее также использовалось обозначение 2019-nCoV), точнее «отсутствие эффективных мер лечения и сдерживания» соответствующего заболевания. Поскольку своим приоритетом организация CIPA, проводящая выставку, считает здоровье и безопасность участников и посетителей выставки, ее решено отменить.

В уведомлении CIPA сказано, что выставка имеет потребительскую направленность и привлекает около 70000 посетителей, которые имеют возможность потрогать и попробовать новую фототехнику. В этих условиях велик риск распространения инфекции, который организаторы выставки предпочли «устранить любой ценой». О дальнейших планах CIPA не сообщает.