Исследование Mastercard: Расходы на «День святого Валентина» выросли на 17%

Согласно исследованиям карточных транзакций, проведенных в более 53 странах мира, повышение расходов с 2017 года на «День Святого Валентина» на 17%, наряду с мировой экономикой привели к росту «экономики любви» в 5 раз.

Романтики, по сравнению с предыдущими годами, стали больше тратить своим любимым. За последние три года общее количество транзакций в День святого Валентина и до (11-14 февраля) выросли на 31%. Цифры получены по расчетам «Индекса любви Mastercard», который анализирует привычки и тенденции расходов, связанные с Днем святого Валентина, на основе транзакций по кредитным, дебетовым и картам предоплаты по всему миру.

Согласно последним тенденциям, доля таких традиционных подарков, как цветы и украшения, снижается. Вместо этого, количество «практичных» подарков растет. Например, бронирование отелей составляет 22%, а поездки в романтические места составляют 13% расходов на День святого Валентина. В прошлом году, накануне 14 февраля, 2,2 миллиарда долларов было потрачено на бронирование авиабилетов и поездок. Исследование также показало, что стоимость традиционной открытки («валентинка») на День святого Валентина также снижается. За последние три года в этой области наблюдался только 2% роста.

Романтический ужин в ресторане продолжает оставаться самым безопасным выбором для влюбленных. Рост транзакций в ресторанах в День святого Валентина с 2017 года, увеличился на 32%, а общие расходы увеличились на 16% до 3,4 млрд долларов в 2019 году.

Хотя цветы и являются наиболее распространенным подарком для женщин, их количество с 2017 года увеличилось только на 3%, в то время как количество подарочных ювелирных изделий выросло 6%.

Одной из традиционных областей, где наблюдается рост в День святого Валентина являются интернет-магазины. За последние три года онлайн-транзакции накануне праздника выросли на 57%. А в традиционных покупках доля бесконтактных транзакций выросла по сравнению с 2017 годом на 175%.

Исходя из результатов «Индекса любви», можно сделать вывод, что День святого Валентина теперь планируется более организовано. Таким образом, количество покупок в последнюю минуту уменьшается с каждым годом. Большая часть транзакций на День святого Валентина в 2019 году была проведена 11 февраля. В 2018 году большинство сделок было проведено 12 февраля, а в 2017 году — 13 февраля.

Отметим, что ежегодный «Индекс любви Mastercard» (Mastercard Love Index) основан на анализе транзакций по кредитным, дебетовым и картам предоплаты в 53 регионах мира в течение последних трёх лет (11-14 февраля 2017-2019гг).