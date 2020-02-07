iOS 13.4 превратит iPhone и Apple Watch в универсальный ключ для автомобиля

В бета-версии мобильной операционной системы iOS 13.4 имеется API CarKey, благодаря которому пользователи смогут использовать смартфоны iPhone и smart-часы Apple Watch в качестве ключей для автомобиля с поддержкой технологии NFC.

Для блокировки и разблокировки дверей автомобиля, а также запуска двигателя, пользователю просто нужно держать мобильное устройство в пределах действия считывателя сигналов, причем функция будет работать даже в случаях, если гаджет выключен. Проходить проверку личности через Face ID или Touch ID не потребуется.

На основе нового API будет реализована функция совместного использования транспортного средства, которая позволит владельцу машины разрешить ездить на ней членам семьи. Для этого потребуется отправить соответствующее приглашение в приложении Wallet, после подтверждения которого, получатель сможет открывать машину отправителя своим гаджетом. Приложение Wallet также используется для сопряжения устройства с автомобилем.

До массового распространения использования смартфона в качестве ключа вероятно пройдет немало времени — производители должны реализовать поддержку нового API CarKey в своих автомобилях.