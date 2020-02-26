Intel представляет широкое портфолио полупроводниковых решений для сетей 5G

Для полного раскрытия потенциала сетей пятого поколения требуется трансформация всей сетевой инфраструктуры, от ядра до краевых устройств. Как один из ведущих мировых поставщиков полупроводников для оборудования сетей сотовой связи, Intel находится в авангарде этой трансформации. Сегодня компания сделала целый ряд анонсов нового оборудования и программного обеспечения, в том числе сообщила о выпуске новой системы на кристалле (SoC) Intel Atom P5900, выполненной по 10нм техпроцессу и предназначенной для работы в беспроводных базовых станциях. Развертывание сети базовых станций является одной из первых ключевых задач при построении сетей 5G.

«Сегодня индустрия переходит на сети 5G, и мы по-прежнему рассматриваем сетевую инфраструктуру как наиболее значимую возможность для развития бизнеса, с учетом того, что рынок полупроводников для этого оборудования к 2023 году будет составлять порядка 25 миллиардов долларов США, — говорит Навин Шеной (Navin Shenoy), исполнительный вице-президент и генеральный директор подразделения Intel Data Platforms Group. — Сегодня Intel предлагает заказчикам самый быстрый и эффективный путь для разработки, производства и развертывания 5G-решений для ядра, краевых решений и сетей доступа. У Intel есть прекрасные возможности для укрепления лидирующих позиций в области производства полупроводников для этого растущего рынка».

Комплексный инструментарий для создания инфраструктуры сетей 5-го поколения

С приближением эры 5G, нашим партнерам требуется все более производительные и гибкие решения для создания сервисов с наиболее низким из возможных уровнем задержки. Поэтому сегодня Intel представил следующие продукты и решения:

Платформа Intel Atom P5900. С запуском платформы Intel Atom P5900 архитектура Intel используется не только для оборудования уровня ядра сети, но также и в сети доступа и далее на периферии. Intel рассчитывает занять лидирующее положение на рынке полупроводников для базовых станций к 2021 году — на год раньше прогнозируемого срока. Благодаря высокому уровню интеграции система на кристалле Intel Atom P5900 обеспечивает все, что необходимо современным базовым станциям в сетях 5G сегодня и в будущем, в том числе ультранизкие задержки и увеличенную пропускную способность. Новый продукт дополняет полупроводниковое портфолио Intel для сетевых окружений и представляет собой основу для рынка 5G-сетевых базовых станций, который, согласно прогнозам, к 2024 году составит 6 миллиардов долларов. Intel работает с лидерами индустрии, чтобы предоставить им этот продукт как часть их будущего портфолио.

Обновление масштабируемого семейства процессоров Intel Xeon 2-го поколения – Масштабируемое семейство процессоров Intel Xeon служит основной платформенной инфраструктуры в центрах обработки данных. На сегодняшний день их было продано в общей сложности более 30 миллионов штук. Появление семейства процессоров Xeon Scalable позволило трансформировать ядро сети: сегодня на их долю приходится 50% всех виртуализированных окружений по всему миру, а к 2024 году это число увеличится до 80% благодаря 5G. Представленные сегодня новые процессоры семейства Intel Xeon Scalable 2-го поколения обеспечивают на 36% более высокую производительность и 42%-е увеличение производительности из расчета на доллар по сравнению с предыдущим поколением Intel® Xeon Gold, предлагая нашим заказчикам дополнительные преимущества в облачных, сетевых и периферийных задачах. В дополнении к этому масштабируемое семейство процессоров Intel Xeon помогают защитить данные и платформы и предлагают возможности повышенной безопасности на аппаратном уровне, а также встроенные ускорители шифрования. Более того, Intel представила 18 обновленных решений программы Select Solutions, в которых реализована поддержка этих новых процессоров для ускорения наиболее важных рабочих нагрузок заказчиков.

Diamond Mesa — первая структурированная специализированная интегральная схема Intel нового поколения для ускорения сетей 5G. Платформа Diamond Mesa (кодовое название) обеспечивает высокую производительность при низких задержках, что необходимо для сетей 5-го поколения, и дополняет линейку сетевых процессоров Intel. Структурированные ASIC-платформы, такие как Diamond Mesa, вдвое эффективнее предыдущего поколения и обеспечивают минимальные риски при оптимизации нагрузок, не требующих полностью программируемых ПЛИС. С выходом данного продукта Intel становится одним из ведущих поставщиков полноценной платформы для создания сетевой инфраструктуры. Решение Diamond Mesa уже доступно для предзаказа.

Сетевой контроллер Intel Ethernet 700 Series Network Adapter с аппаратно-улучшенным протоколом точного времени, первый оптимизированный для 5G Ethernet NIC — Линейка контроллеров Ethernet серии 700 (под кодовым названием Edgewater Channel) представляет собой первый сетевой адаптер Intel, который оптимизирован для работы в сетях 5-го поколения и на аппаратном уровне поддерживает межсетевую GPS-синхронизацию с протоколом точного времени Precision Time Protocol (PTP). Возможностей существующих Ethernet-решений недостаточно для того, чтобы обеспечить ту минимальную длительность задержек, которой требуют сети 5-го поколения, особенно в ЦОД и на краю. Тем не менее, обеспечение точной синхронизации времени в сети при минимальных затратах – один из способов решить проблему с задержками на уровне приложений. Контроллер Ethernet серии 700 повышает точность синхронизации, необходимую в сетях 5G, за счет аппаратных и программных улучшений. Контроллер Edgewater Channel уже доступен в опытных партиях и будет запущен в серийное производство во втором квартале 2020 года.

Новые инвестиции в программное обеспечение

Intel расширяет свой отраслевой программный инструментарий и помогает своим заказчикам и партнерам ускорить разработку инноваций за счет новых возможностей, интегрированных в OpenNESS. Программное решение OpenNESS теперь поддерживает сети в стандартах 5GNR и Enhanced Platform Awareness (EPA), обеспечивая заказчикам дополнительную гибкость и позволяя с легкостью развертывать собственные облачные периферийные микросервисы. Intel предлагает заказчикам специализированную комплектацию OpenNESS для ускорения развертывания индивидуальных проектов сетей 5-го поколения. OpenNESS дополняет OpenVINO от Intel и Open Visual Cloud для разработок в области краевых вычислений.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Беспрецедентные совместные проекты с партнерами по экосистеме

Intel понимает, что технологические инновации требуют широкого сотрудничества между лидерами отраслевых инноваций, и успех этого сотрудничества в огромной степени зависит от вклада всех его участников. Богатый опыт развития инноваций позволяет Intel служить катализатором взаимодействия между клиентами и партнерами, предлагая отрасли передовые технологии и обеспечивая широкие возможности для их оптимизации с помощью программного обеспечения на реальных рабочих нагрузках. Intel объявила о стратегическом сотрудничестве с лидерами отрасли, в том числе с Altiostar, Dell, Deutsche Telecom, HPE, Lenovo, QCT, Rakuten, VMware и ZTE, для расширения возможностей сетевой инфраструктуры и ускорения вывода на рынок новых периферийных решений.

Вот уже 51 год Intel остается в авангарде технологических инноваций. Представляя одно из наиболее комплексных полупроводниковых портфолио для инфраструктуры сетей 5-го поколения, корпорация Intel продолжает открывать новые возможности для своих заказчиков и партнеров.