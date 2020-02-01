Инновационные аэропорты мира

Число пассажиров, совершающих перелеты, уже второй год подряд превышает 4 млрд. человек. Если в 2000 году среднестатистический гражданин пользовался услугами авиакомпаний один раз каждые 43 месяца, то сейчас это происходит в среднем один раз в 22 месяца. Полеты стали доступнее, чем когда-либо ранее. Благодаря авиации люди могут занимать рабочие места по всему миру, учиться в разных местах или просто путешествовать ради своего удовольствия. В связи с активным спросом на авиапутешествия больше сервисов начинают предлагать и аэропорты. Предлагаем вам познакомиться с аэропортами мира, где вы можете рассчитывать на самое инновационное обслуживание.

Биометрия как посадочный талон

По прогнозам SITA, международной организации, представляющей телекоммуникационные и IT-услуги в авиационной отрасли, к 2036 году количество авиапассажиров удвоится и достигнет 7,6 млрд. человек. Чтобы перевезти столько людей, требуется оптимизация процессов в аэропортах. Главное же проблемное место даже в самых современных и качественно спланированных аэропортах и транспортных узлах — это все, что связано с обеспечением безопасности и идентификацией пассажиров: пункты пропуска, регистрация на рейс, посадка, транзитные пересадки. Впервые в 2017 году терминалы самообслуживания с биометрией представил аэропорт Changi в Сингапуре. Благодаря нововведению все процессы регистрации пассажиры могут выполнять самостоятельно: распечатать посадочные талоны и бирки для багажа, а после сканирования паспорта, посадочного талона и отпечатков пальцев — поместить багаж в автоматическую машину для сдачи багажа. Вдобавок автоматический контрольно-пропускной пункт аэропорта использует технологию распознавания лиц.

В 2018 году в аэропорту Дубая, который считается самым загруженным в мире, появился биометрический туннель для прохождения паспортного контроля. «Умный туннель» помогает сэкономить время и пройти контроль всего за 15 секунд. Данная технология основана на автоматическом распознавании лица и идентификации личности. Пассажиров сканирует около 80 камер, а сам тоннель стилизован под виртуальный аквариум. Правда, пока что технология доступна только для пассажиров первого и бизнес-класса. А компания Delta Air Lines установила в одном из терминалов международного аэропорта Хартсфилд-Джексон в Атланте (ATL) устройства с технологией распознавания лиц. Таким образом, авиаперевозчик решил упростить своим клиентам прохождение паспортного контроля. Теперь при регистрации багажа клиенту больше не нужно предъявлять свой паспорт до четырех раз за отправление. Благодаря этому потребитель будет испытывать меньше неудобств во время путешествия.

Воспользоваться биометрическими терминалами могут пассажиры международных рейсов авиакомпаний Delta Air Lines, Delta Aeromexico, Air France-KLM и Virgin Atlantic, выполняющих беспосадочные перелеты. В мае 2019 года терминалы с распознаванием лиц также были установлены в международном аэропорту Лос-Анджелеса (LAX). По словам компании-подрядчика Vision-Box, которая устанавливала терминалы, все 494 пассажира рейса одной из авиакомпаний прошли регистрацию всего за 18 минут. Летом 2019 года Vision-Box также установила свои терминалы в Бангалоре (Индия). Лондонский Гатвик стал первым аэропортом Великобритании, который внедрил систему распознавания лиц для проверки личности перед посадкой пассажира в самолет. Инновация была запущена в прошлом году. По словам представителей лондонского аэропорта, технология должна сократить время пребывания пассажира в очереди для регистрации. Однако путешественники все равно должны иметь при себе паспорт. Кроме того, терминалы с распознаванием лиц установлены в лондонском аэропорту Хитроу, международном аэропорту Гонконга и аэропорту Далласа Форт-Уэрт.

В 2018 году представители корейского аэропорта Инчхон сообщили, что в ближайшем будущем его оснастят современными интеллектуальными технологиями, в частности, биометрической технологией распознавания лиц. Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться услугой доставки, чтобы отправить свой багаж в аэропорт и из аэропорта. Чат-боты на базе искусственного интеллекта обеспечат круглосуточное обслуживание в аэропорту через приложение KakaoTalk, а с 2023 года роботы будут предоставлять услуги парковщика. А к октябрю 2020 года служба таможенного и пограничного контроля США планирует внедрить системы распознавания лиц во всех аэропортах страны.

IATA еще в 2017 году опросила 10675 авиапассажиров, чтобы выяснить, каких улучшений в сфере обслуживания они ждут. Выяснилось, что 64% респондентов предпочитают единую биометрическую идентификацию наряду с самостоятельной регистрацией на рейс и сдачей багажа. В целом, согласно данным консалтинговой фирмы Acuity Market Intelligence, в 2022 году в аэропортах будет в 3 раза больше биометрических киосков и систем самообслуживания, а общий доход составит 1,3 млрд. долларов. Согласно же исследованию SITA, 71% авиакомпаний и 77% аэропортов планируют внедрение или разработку систем биометрической идентификации пассажиров.

Роботы и искусственный интеллект в аэропортах

В 2018 году аэропорт Мюнхена совместно с авиакомпанией Lufthansa представил антропоморфного робота Джози Пеппера, разработанного SoftBank Robotics. За интеллектуальные способности Джози Пеппер отвечает платформа Интернета вещей IBM Watson (IoT) на базе облачных технологий и технологий искусственного интеллекта. Основной особенностью системы является то, что робот этого типа не просто произносит заранее сформулированные фразы — он обладает обучаемым искусственным интеллектом и на каждый вопрос подбирает индивидуальный ответ. Так же как развивается человеческий мозг, искусственный интеллект Джози с каждым разом работает все лучше, соотнося релевантную информацию и формулируя четкий ответ на вопрос.

В 2018 году Haneda Robotics Lab провела серию испытаний нескольких роботов в Международном аэропорту Токио. Первое устройство Reborg-X, оснащенное сенсорной панелью и технологией обнаружения вторжений, планируют использовать для обеспечения безопасности в качестве охранника и сопровождения пассажиров. А роботы OTTO 100 и OTTO 1500, которые уже были введены в эксплуатацию на заводах в США, благодаря специальным датчикам и конструкции могут самостоятельно перемещаться по терминалу. В аэропорту их хотят использовать для перевозки тяжелого багажа. Еще одного робота Relay планируют использовать для доставки небольших пакетов, которые могут храниться внутри его полого цилиндрического корпуса. Ожидается, что Relay будет доставлять продукты и товары из магазинов в аэропорту клиентам, отдыхающим в залах ожидания. Также в Токио провели испытания компактных роботов Cinnamon и Robocot, задача которых общение и консультация пассажиров. Для этих целей оба робота оснащены технологией искусственного интеллекта. А в международном эропорту Инчхон в Южной Корее функционирует робот Troika, который предоставляет пассажирам информацию о рейсах, помогает ознакомиться с планом аэропорта и узнать прогноз погоды. Кроме того, Troika умеет мыть полы. Подобные роботы также есть в аэропорту Нарита в Японии.

Еще один тип роботов для общения с пассажирами — система обслуживания клиентов AI KIZUNA, которая в форме видеочата отвечает на вопросы пассажиров на японском, английском, китайском и корейском языках. Вопросы роботу можно задать как устно, так и с помощью набора текста. Кроме того, были протестированы носимые роботы Hearable Device, предназначенные для работников аэропорта. Это совсем крошечные устройства, выполненные в форме беспроводных наушников и состоящие из микрофона, динамика и датчика. Задача робота — поиск и контроль сотрудников аэропорта.

Блокчейн и криптовалюты

В 2018 году Singapore Airlines Group в рамках программы лояльности KrisFlyer запустил сервис KrisPay — первый в мире цифровой кошелек лояльности для авиаперевозчиков на основе блокчейна. Используя KrisPay, пользователь может тратить накопленные мили KrisFlyer и партнерские бонусные баллы на различные покупки, например, на заправку автомобиля на автозаправках Сингапура. Среди других партнеров KrisPay рестораны, химчистки, магазины еды и алкоголя, IT-ритейлеры, бренды одежды и многие другие. Также потенциал технологии блокчейн планирует использовать немецкий авиаперевозчик Lufthansa и компания SAP, которые в рамках проекта Lufthansa Innovation Hub анонсировали в 2018 году инициативу Avia Blockchain Challenge.

Летом 2018 года в амстердамском аэропорту Схипхол появился криптовалютный банкомат, с помощью которого пассажиры могут обменять евро на Bitcoin или Ethereum. Таким образом, пассажиры главного международного аэропорта Нидерландов смогут переводить оставшиеся после поездок деньги в криптовалюты. А в 2019 году аэропорт Брисбена запустил программу, позволяющую пассажирам расплачиваться криптовалютой за покупки в нескольких магазинах терминала. Проекты других авиакомпаний и аэропортов пока что находятся на стадии разработки. Однако, согласно данным швейцарской компании SITA, уже к 2021 году 34% аэропортов инвестируют в программы исследований и разработок блокчейна.

Виртуальная реальность, голосовые помощники и терминалы самообслуживания

Клиенты Virgin Australia могут регистрироваться и получать всю необходимую информацию о рейсе с помощью голосового помощника Amazon Alexa. Опция стала доступна в октябре 2018 года. Для ее активации пользователь должен сказать фразу «Alexa, ask Virgin Australia…». В начале февраля 2019 года испанская компания Iberia Airlines протестировала технологию виртуальной реальности непосредственно на борту самолета. Цель продукта под названием Inflight VR — развлечь пассажиров во время перелета. Воспользовавшись специальным устройством, клиенты авиакомпании смогут играть в игры, смотреть фильмы, видео о путешествиях и документальные фильмы в объемном 3D-изображении и в формате 3600. Доставка товаров из аэропорта и переупаковка багажа. Недавно открытый пекинский аэропорт Дасин совместно с компанией JD Logistics анонсировал несколько новых услуг, в число которых входят доставка из аэропорта в любую точку Китая грузов в случае если пассажиры не могут взять их с собой на борт или если вес их багажа превышает допустимую норму, и они не хотят за него доплачивать; доставка купленных в аэропорту товаров и переупаковка багажа для гарантированной сохранности хрупких вещей в зарегистрированном багаже во время полета.

Авиакомпании American Airlines и Southwest Airlines в 2018 году внедрили современные системы самообслуживания в аэропорту Индианаполиса. Новые терминалы позволяют пассажирам самостоятельно регистрироваться на рейсы, распечатать посадочные талоны, зарегистрировать свой багаж и многое другое. Другие авиакомпании, базирующиеся в аэропорту Индианаполиса, такие как Delta, Frontier, United и Alaska, также имеют терминалы самообслуживания, позволяющие пассажирам существенно экономить свое время. При этом, несмотря на внедрение данной услуги, клиентам авиакомпаний по-прежнему доступна регистрация и сдача багажа на стойках у представителей авиакомпаний. Кроме того, в аэропортах может появиться технология самообслуживания, которая используется в магазинах без касс и кассиров Amazon Go. Согласно данным, ритейлер уже ведет переговоры с рядом компаний, включая магазины в аэропортах CIBO Express.

Будущее аэропортов

Независимо от того, насколько считается хорошим тот или иной аэропорт, насколько глубоко в нем внедрены инновации, план наших действий в нем практически не меняется. Очереди, таможенная и пограничная проверка, Duty Free, кафе и ожидание посадки. Единственное различие — уровень стресса. Но вскоре все может измениться! Лет через 20 мы, скорее всего, забудем о существование таких неудобств. Многие из нас будут доставлены к терминалу самоуправляемыми автомобилями, будут сканироваться нашли глаза, лица и пальцы, а в наших сумках будет постоянный идентификатор, с помощью которого багаж заберут прямо из дома. Некоторые из аэропортов будущего больше не будут располагаться на окраинах города и будут интегрированы в центральные части городов. Там откроются кинотеатры, магазины, рестораны и офисные центры, превратив аэропорты в центры городской жизни. Уже сегодня мы видим такие новшества, как кинотеатры, боулинг, сады бабочек и гольф в виртуальной реальности во многих азиатских и ближневосточных аэропортах. Расширение Jewel Changi в Сингапуре в Терминале-1, которое открылось в начале 2019 года, предлагает посетителям 5-этажный сад с тысячами деревьев и растений, а также огромный аквариум. Подобные темы видны и в проектах расширения Терминала-2 аэропорта Хельсинки, в котором к 2021 году появится закрытый лес.

Новые инвестиционные проекты в инфраструктуре и технологиях теоретически позволят аэропортам в значительной степени сократить утомительное ожидание. Путешественники смогут быстрее передвигаться по терминалу, сталкиваясь с меньшим количеством физических барьеров и проверок благодаря обилию сложных датчиков в архитектуре аэропортов будущего. Аэропорты будущего будут знать все о всех, кто передвигается в аэропорту. В зданиях будет развернутая инфраструктура безопасности, которая будет проводить постоянные проверки пассажиров от двери до ворот, но при этом она не будет отталкиваться от идеи опасности всех и каждого.

Большая часть новых технологий, скорее всего, будет изначально внедрена за пределами США, учитывая преклонный возраст большинства американских аэропортов и более широкое финансирование инфраструктуры в Азии, на Ближнем Востоке и в Европе. Как изменятся аэропорты в течение следующих 20 лет, можно посмотреть на примере Сингапура. Мы же стремительно приближаемся к тому дню, когда ваш отпечаток пальца, радужная оболочка глаза или лицо станут единственным идентификатором, который понадобится для любого количества транзакций в течение дня.

Статья подготовлена по материалам сайтов bloomberg.com, payspacemagazine.com и других сетевых источников