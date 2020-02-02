02.02.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяSoftwareМобильные приложенияИИ от Google может переводить язык жестов в речь

ИИ от Google может переводить язык жестов в речь

Google

Фирменный переводчик от Google уже поддерживает более сотни языков, но до сих пор в его арсенале не было языка жестов. Для этого компания разработала искусственный интеллект, способный преобразовывать движения рук в речь, пишет Ubergizmo.

Это позволит тем, у кого есть проблемы с речью, легче общаться с другими людьми, которые могут не знать язык жестов.

«Мы планируем расширить эту технологию, сделав ее более надежной и стабильной, а также увеличить количество жестов, которые можно будет идентифицировать», — сообщают в компании.

Google отмечает, что технология пока несовершенна. В будущем должны появиться поддержка динамических жестов в реальном времени, а также многие другие наработки.

ТЕГИ:
Создан роботизированный Человек-паук для Диснейленда
Kubota представила концепт беспилотного трактора
Новости по теме
Автомобили
Kubota представила концепт беспи
Мобильные приложения
Google Tangi — обучающее п
Мобильные приложения
Google создала приложение для ле
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!