06.02.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяSoftwareИгрыИгры Electronic Arts в Steam подорожали в несколько раз

Игры Electronic Arts в Steam подорожали в несколько раз

Steam

Игры издательства Electronic Arts неожиданно подорожали в онлайн-магазине Steam, причем значительно, в среднем их цена выросла в 2-3 раза.

Стоимость видеоигр издательства выросла во всех странах. Причина пока неизвестна, но это случилось в преддверии возвращения EA в Steam, которое началось с релиза Star Wars Jedi: Fallen Order в ноябре прошлого года. В будущем на платформе появится Apex Legends, The Sims 4, Battlefield V, FIFA 20 и другие игры.

Весной 2020 года EA планирует запустить в Steam подписку EA Access, по которой пользователи получат доступ к библиотеке игр издательства и возможность играть в некоторые тайтлы до релиза.

ТЕГИ:
Немецкие ученые представили быстрый высокоточный 3D-принтер
Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo создадут альтернативу Google Play
Новости по теме
События ТОП-Новости
Samsung получила 61 награду на в
Фототехника
Представлена камера Fujifilm X10
События
AMD объявила о сотрудничестве с
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!