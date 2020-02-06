Игры Electronic Arts в Steam подорожали в несколько раз

Игры издательства Electronic Arts неожиданно подорожали в онлайн-магазине Steam, причем значительно, в среднем их цена выросла в 2-3 раза.

Стоимость видеоигр издательства выросла во всех странах. Причина пока неизвестна, но это случилось в преддверии возвращения EA в Steam, которое началось с релиза Star Wars Jedi: Fallen Order в ноябре прошлого года. В будущем на платформе появится Apex Legends, The Sims 4, Battlefield V, FIFA 20 и другие игры.

Весной 2020 года EA планирует запустить в Steam подписку EA Access, по которой пользователи получат доступ к библиотеке игр издательства и возможность играть в некоторые тайтлы до релиза.