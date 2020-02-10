IDC: в 2020 году на умные города будет потрачено 124 млрд. долларов

Аналитическая компания IDC подготовила прогноз, посвященный умным городам. Как считают аналитики, в 2020 году глобальные расходы на инициативы в этой области достигнут 124 млрд. долларов. Это на 18,9% больше, чем в 2019 году.

29% приведенной из этой суммы придется на 100 городов, которые выделяют на соответствующие проекты больше других. Вместе с тем, аналитики отмечают, что только 80 городов выделят больше чем по 100 млн. долларов, тогда как 70% всей суммы приходится на города, которые потратят за год по 1 млн. долларов или меньше.

Лидером по инициативам в области умных городов в 2020 году будет Сингапур. На втором месте – Токио (в связи с Олимпиадой). Третье место занял Нью-Йорк, четвертое — Лондон.

Больше всего средств (более трети) будет выделено на энергетические и инфраструктурные проекты. На втором месте — общественная безопасность (18%), на третьем — умный транспорт (14%).