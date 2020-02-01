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IDC: Apple занимает первое место на рынке смартфонов по итогам четвертого квартала 2019 года

IDC

Аналитическая компания IDC подвела итоги четвертого квартала 2019 года и всего года в целом на рынке смартфонов. По их подсчетам, за четвертый квартал было отгружено 368,8 млн. устройств, а за год — 1,371 млрд. смартфонов. В качестве сравнения: в четвертом квартале 2018 года было отгружено 373,1 млн. смартфонов, а за весь 2018 год — 1,403 млрд. Рынок сократился на 1,1% и 2,3% соответственно.

Компания Apple по итогам четвертого квартала стала лидером рынка смартфонов. Она смогла нарастить поставки с 68,4 млн. штук до 73,8 млн. штук — увеличение доли на рынке с 18,3% до 20,0%.

Второе место занимает компания Samsung, доля которой осталась неизменной и составляет 18,8%. На третьем месте находится компания Huawei. Ее доля уменьшилась 16,2% до 15,2%. В первую пятерку также входят Xiaomi и Oppo с показателями 8,9% и 8,3% соответственно.

Что касается данных за год в целом, лидером осталась компания Samsung, которая нарастила поставки с 292,2 млн. до 295,7 млн. устройств — доля на рынке увеличилась с 20,8% до 21,6%.

Второе место занимает компания Huawei, чья доля за год выросла с 14,7% до 17,6%. Доля компании Apple, вытесненной китайским производителем на третье место, за год уменьшилась 14,9% до 13,9%. На четвертом месте находится Xiaomi с 9,2%, пятое место занимает Oppo с 8,3%.

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